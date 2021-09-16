«السياحة» تروج للسويس ضمن حملة المحافظات المصرية

محافظة جديدة روجت لها وزارة السياحة والآثار، على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، من خلال نشر فيديو ترويجي قصير عنها وهي محافظة السويس.

جاء ذلك في إطار الحملة الدعائية التي أطلقتها أول أيام شهر سبتمبر الجاري، على هذه المواقع، للترويج السياحي للمحافظات المصرية، وستستمر لمدة 27 يوما، بواقع محافظة كل يوم، احتفالا بيوم السياحة العالمي، الذي يجري الاحتفال به يوم 27 سبتمبر من كل عام.

محافظة السويس:

تتميز محافظة السويس بموقع جغرافي فريد، وتمتاز بجمال الطبيعة، وجو رائع طول العام، حيث تطل على خليج السويس، ويوجد بها العديد من المقومات السياحية والأثرية منها متحف السويس القومي، وقصر محمد علي، وقصر عباس الأول، وتل القلزم وتل اليهودية، والذي عُثر بهم على آثار ترجع إلى العصرين اليوناني والروماني.