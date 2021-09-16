افتتاح فعاليات معارض «أهلاً مدارس» في الإسكندرية

أكد المهندس محمود القلش، المتحدث باسم مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، ومعاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي، أن مديرية التموين، برئاسة المحاسب محمد سعد الله، وكيل الوزارة، تتابع فعاليات معارض مبادرة «أهلاً مدارس»، التي تم إطلاقها اليوم الخميس، وتستمر لمدة شهر تقريباً بجميع أنحاء المحافظة، حيث تنتشر المعارض من خلال الشوادر المخصصة لذلك، تحت شعار مبادرة «كلنا واحد»، تحت رعاية القيادة السياسية، وتتوافر فيها جميع احتياجات الطلاب خلال العام الدراسي.

معرض «أهلاً مدارس» في الإسكندرية

ويتضمن معرض «أهلا مدارس» توفير الكشاكيل والكراسات والأدوات كتابية والمكتبية، بالإضافة إلى الملابس والأحذية والشنط والمستلزمات الدراسية والأدوات المساعدة، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية، متمثلة في شعبة الأدوات المكتبية، وشعبة الملابس، وشعبة الجلود، وشعبة الكمبيوتر ومستلزماته، وذلك بطرح هذه المستلزمات بأسعار تنافسية، تقل عن المعروض بالأسواق بنسب تتراوح بين 25 و30%، حيث يستفيد من هذه التخفيضات والعروض جميع الأسر المصرية، التي لا تخلو من وجود طلاب بين أفرادها.

وأوضح «القلش» أن معرض «أهلاً مدارس» يأتي بعد انتهاء فعاليات الأوكازيون الصيفي، الذي انتهى أمس الأربعاء، وحقق رواجاً اقتصادياً كبيراً بالإسكندرية، حيث شاركت في دورة الأوكازيون هذا العام، أعداد كبيرة من المحلات التجارية، واستفاد من خلاله المواطنون والتجار وأصحاب الأنشطة والمصطافين من زوار الإسكندرية.

وأضاف المتحدث باسم مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، ومعاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي، أن المديرية توالي دورها الرقابي في متابعة الإعلان عن أسعار المعروضات وجودتها، حفاظاً على مصلحة المواطنين من رواد المعرض.