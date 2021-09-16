«البحر غضبان لفراقكم».. سياحة الإسكندرية تُداعب المصطافين بعد عزوفهم عن البحر

داعبت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، اليوم الخميس، المصطافين ورواد الشواطئ، وذلك بسبب عزوفهم عن الاستحمام في البحر وانخفاض نسب الإشغال في الشواطئ مع بداية الشهر الجاري والتغيرات المناخية، حيث أوضحت في البيان اليومي عن حالة البحر وارتفاع الموج إن البحر غضبان بسبب فراق المصطافين عنه لذلك الأمواج مرتفعة بشكل نسبي مقارنة بالأمس لذلك وجب التحذير.

حالة بحر الإسكندرية مع نشاط الرياح

وقالت سياحة الإسكندرية، في بيان لها، إن إدارة المتابعة رصد خروج البحر عن هدوئه قليلا مع ارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعي، عما كان عليه مقارنة بالأمس تعبيرا عن حزنه لفراق محبيه، حيث ارتفعت الأمواج خاصة في الشواطئ المفتوحة بالقطاع الغربي في الإسكندرية كشواطئ العجمي، مع رفع بعضها الرايات الحمراء واستعد المنقذون في ظل وجود بعض المواطنين الذين حرصوا على استمرار التمتع بالشواطئ حتي يخرج البحر والجو وبشكل واضح عن حالة هدوئهما.

وأضافت السياحة أن شواطئ القطاع الشرقي شهدت أمواجا خفيفة إلى متوسطة ساهمت حواجز الأمواج لحد كبير في التقليل من شدتها، منبهة بضرورة السباحة بجوار الشواطئ والاستجابة لتعليمات رجال الإنقاذ.

الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء بشواطئ غرب

ورفعت عدد من شواطئ غرب الإسكندرية، الرايات الحمراء وذلك بسبب ارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعي، إضافة إلى القاء التحذيرات على المصطافين بضرورة الاستحمام بجانب المنقذين وعدم السباحة في الغريق خاصة مع عدم وجود أي حواجز في الشواطئ منعا للغرق.

ويأتي ارتفاع موج البحر بسبب نشاط الرياح، حيث وصلت نشاط الرياح إلى 29 كيلو متر في الساعة، خاصة مع حلول طقس غائم جزئياً وهبوب الرياح وانخفاض الرطوبة ودرجات الحرارة.