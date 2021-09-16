«أفضل معلم بالهند».. غادة حسن تروي قصة نجاحها وفوزها بالجائزة

قالت غادة حسن، المعلمة المصرية الحاصلة على جائزة أفضل معلم منجز ومبدع بالهند، إنه منذ تخرجها في كلية التربية كانت حريصة على أداء حصتها بشكل مبدع من أجل يقع الطلاب في حبها وعملت على تطوير نفسها بشكل غير تقليدي، لافتة إلى أنها اشتركت في مشروع «مزيد من التعلم» وحرصت على تدريب المعلمين في إدارة بنها من أجل تطبيق التحول الرقمي، وبعدها سافرت إلى اسكتلندا لمدة 3 شهور على نفقة وزارة التربية والتعليم، ودرست في جامعة إدنبره واستفادت وعملت على تطبيق الطريقة التي تعلمتها هناك في مصر.

مشروع الفصول المشتركة بين مصر وبريطانيا طور من مهاراتها

وأضافت «حسن»، خلال استضافتها في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة» اليوم الخميس، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنها بدأت الاشتراك في مشروع الفصول المشتركة تحت رعاية المركز الثقافي البريطاني، وسافرت في عام 2009 إلى بريطانيا، لتمثل مصر هناك بعد تنسيق بين المدارس في مصر وبريطانيا.

المعلمة المصرية: كورونا لها دور إيجابي في عملية التعليم

وأوضحت المعلمة المصرية الحاصلة على جائزة أفضل معلم منجز ومبدع بالهند، أنها شاركت مع المدرس سامح شتا في الجزء الثاني من مبادرة الفصول المشتركة في دولة الكويت، وتعلمت شيئًا جديدًا حاولت تطبيقه في مصر، لافتة إلى أن فيروس كورونا دفع لزيادة استخدام المنصات للتعلم.

وتابعت: « تطوير التعليم ليس مقتصر على دور وزير التربية والتعليم، ولكن يشمل المعلم الذي يجب أن يطور من نفسه باستمرار، ويمكن الاعتماد على بنك المعرفة من أجل تحقيق تطور لأداء المدرس، وكذلك منصات التعلم الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتي تضم مناهج كل المراحل، مشيرة إلى أن الطلاب في الوقت الحالي منفتحين».