إذا كنت من العاملين في «التربية والتعليم».. خطوات تسجيل لقاح كورونا

في ظل اتجاه الدولة لتلقيح جميع المواطنين بلقاح كورونا بالتزامن مع الموجة الرابعة من كوفيد 19، أعلنت وزارة الصحة والسكان خطوات التسجيل لأخذ اللقاح للعاملين بوزارة التربية والتعليم، لحمايتهم قبل بدء العام الدراسي الجديد 2021/ 2022.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كيفية تسجيل العاملين بوزارة التربية والتعليم للحصول على لقاح كورونا، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

ووفقا للصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على فيس بوك، جاءت خطوات التسجيل كما يلي:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان من هنـــا، ثم الضغط على أيقونة «تسجيل طلب اللقاح» واختيار الفئة المستهدفة ثم كتابة البيانات الأساسية المطلوبة للحصول على طلب اللقاح.

- وعن البيانات المطلوب إدخالها فهي كالتالي (الاسم الرباعي كما هو مدون ببطاقة الرقم القومي، كتابة الرقم القومي أو رقم الجواز، كتابة تاريخ الميلاد، كتابة الوظيفة، كتابة المحافظة، وكتابة رقم المحمول).

- إذا كنت من أصحاب الأمراض المزمنة جهّز صورة من الشهادات والتقارير الصحية التي تثبت وجود مرض مزمن.

- في النهاية ستصلك رسالة موضحا بها رقم طلب اللقاح مكون من 20 رقما يجب الاحتفاظ به للاستعلام عن موعد لقاح كورونا.

أطعمة حذّرت الصحة منها خلال عزل كورونا

وفي سياق منفصل، حذّرت وزارة الصحة والسكان، في منشور توعوي لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من استهلاك الملح والأطعمة الغنية بالصوديوم، مثل صلصة الصويا والمخللات والأجبان عالية الملح، التي تؤدي إلى مشكلات صحية عديدة، إلى جانب الأطعمة المصنعة، لاحتوائها على إضافات مثل السكر والملح ومواد حافظة تضر بمناعة الجسم.

كما حذّرت وزارة الصحة، من تناول السكريات والحلويات والعصائر المعلبة والمشروبات الغازية، واستبدالها بالفواكه الطازجة، كما حذّرت من تناول الوجبات السريعة والمقلية، لاحتوائها على دهون ضارة بالصحة.