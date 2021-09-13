أسعار الطماطم في الأسواق اليوم.. تبدأ من 3 جنيهات

الطماطم لا غنى عنها في تحضير العديد من الأكلات، كما أنها مكون رئيسي لطبق السلطة الذي ينصح الأطباء بتناوله يوميا، لذا يلجأ الناس إلى شرائها، والاستفادة من عناصرها الغذائية، كما يبحثون عن أسعار الطماطم يوميا.

أسعار الطماطم

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أسعار الطماطم في الأسواق اليوم، وفق ما ذكرت بعض الأسواق عبر مواقعها الرسمية على الإنترنت.

أسعار الطماطم في سوق العبور

يتراوح سعر الطماطم اليوم وفق الموقع الرسمي لسوق العبور عبر الإنترنت، من 3 إلى 6 جنيهات.

تختلف أسعار الطماطم في سوق العبور بشكل يومي، وتتحدد أسعار الطماطم في المناطق المختلفة، وفق أسعارها في سوق العبور، ويتم بيع الطماطم في سوق العبور بنظام القفص.

سعر الطماطم في سوق الجملة

ويتراوح سعر كيلو الطماطم في سوق الجملة بين 4 و6 جنيهات

أسعار الطماطم في العديد من الأسواق

وتراوحت أسعار الطماطم في العديد من الأسواق بمصر اليوم من 4 إلى 10 جنيهات للكيلو.

أسعار الطماطم في المجمعات الاستهلاكية

قال محمد كمال، مدير مجمع عرابي الاستهلاكي التابع لوزارة التموين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إن الأسعار الموجودة بالمجمعات، تقل عن السوق الخارجي من 20 إلى 25%، لافتا إلى أن كيلو الطماطم بالمجمعات الاستهلاكية يتراوح سعره من 7 إلى 8 جنيهات.

فوائد تناول الطماطم

ذكرت جمعية السكري الأمريكية أن الطماطم تعد جزء مهمًا من النظام الغذائي لمرضى السكري، هذا لأنها غنية بالحديد وفيتامين ج وفيتامين هـ، كما أنها تعد مصدرًا عاليًا للألياف الغذائية التي تساعد على تنظيم امتصاص السكر في الدم.

وتساهم الطماطم في تعزيز صحة القلب لاحتوائها على مضادات الأكسدة القوية، التي تحارب الجذور الحرة، كما تحافظ على ضغط الدم وصحة القلب والشرايين.