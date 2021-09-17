توقف مفاجئ للقلب.. وفاة ممرض أثناء عمله بمستشفى ناصر ببني سويف

توفي أخصائي تمريض بمستشفى ناصر العام، التابع لمديرية الصحة ببني سويف، مساء الخميس، أثناء عمله داخل المستشفى، وسط حالة من الحزن بين جميع العاملين، إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب قبل دقائق من بدء نوباتجية السهر الخاصة به بقسم العناية المركزة.

صحة بني سويف تنعي الفقيد: خالص العزاء لأسرته

ونعت مديرية الشؤون الصحية ببني سويف، والدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، بمزيد من الحزن والأسى أخصائي التمريض بمستشفى ناصر العام، محمد عبدالحليم، الذى وافته المنية أثناء تأدية عمله بالمستشفى، إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 28 عاما، ابن قرية كوم ابو خلاد التابعة لمركز ناصر، تغمده الله بواسع رحمته وغفر له وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان.

مدير مستشفى ناصر العام ينعي المريض: لم نرى منك غير التفاني في العمل

ونعى الدكتور عمرو نادي، مدير مستشفى ناصر العام، الفقيد قائلا «تنعي إدارة مستشفى ناصر العام وجميع العاملين بالمستشفى، أسرة الفقيد الزميل أخصائي التمريض بمستشفى ناصر العام، توفي إلى رحمة الله نتيجة توقف عضلة القلب أثناء الراحة بسكن التمريض قبل بداية نوبتاجية السهر بقسم العناية المركزة، وأشهد الله أني لم أرى منك يا محمد غير كل خير وتفانيا في العمل من أجل مرضى المستشفى، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وسادت حالة من الحزن والأسى بين العاملين بمستشفى ناصر العام، نتيجة وفاة زميلهم بشكل مفاجئ، حيث أكد زملاء الفقيد على حُسن خلقه وتفانيه في عمله، وحُبه لخدمة المرضى.