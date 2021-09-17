مصرع رضيع وإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بأسيوط

لقى رضيع مصرعه، بينما أصيب أربعة أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري أمام كافتريا دريم التابعة لمركز ديروط في محافظة أسيوط، وجرى نقل الجثة والمصابين للمستشفى المركزي.

إخطار أمني بالحادث

تلقى اللواء عمر السويفى، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع وقع حادث انقلاب سياره ملاكي بالطريق الدائري أمام كافيتريا دريم، دائرة المركز، ووقوع متوفي ومصابين.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارات الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث سياره ملاكي رقم (743 م ل ا)، بالطريق الدائري أمام كافيتريا دريم دائرة المركز.

أسماء الضحية والمصابين

أسفر الحادث عن وفاة «لمار ياسر محمد طلبه»، 9 شهور، وإصابة كلا من (ياسر محمد طلبه 47 سنة - حنان محمد مصطفى رفاعى 35 سنة - يسرى ياسر محمد طلبه 16 سنة - نور دياب غالب 42 سنة)، جميعهم من قرية مسارة التابعة لمركز ديروط.

تم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي، والمصابين لمستشفى ديروط المركزى، وتم التحفظ على السيارة بمركز الشرطة وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.