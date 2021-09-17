ضبط المتهم بقتل شاب بإلقائه من قطار المنصورة لسرقة موبايله

تمكنت مباحث الغربية، منذ قليل، من إلقاء القبض على «م.ن»، 26 سنة، عاطل مسجل شقي خطر، لاتهامه بقتل شاب في العقد الثاني من عمره، بقصد سرقة موبايله وإلقائه من قطار «المنصورة_ المحلة»، أمام قرية «محلة خلف»، حيث تم اقتياد المتهم إلى ديوان مركز سمنود لعرضه على النيابة العامة، والتي أمرت بحسبه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سقوط عاطل مرتكب واقعة قتل الشاب «أمجد» وإلقائه من القطار

وكان رئيس نيابة مركز سمنود بمحافظة الغربية، قرر فتح باب التحقيق في واقعة وفاة شاب لقي مصرعه، حال سقوطه من قطار المحلة - المنصورة في نطاق قرية محلة خلف بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية، حال اعتراضه أحد الأشخاص مجهول الهوية، في محاولة سرقة التليفون المحمول الخاص به، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمنود .

تفاصيل واقعة قتل شاب علي أيدي مسجل والقاءه غدرا

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود، يفيد بمصرع شاب سقط من القطار يدعى «أمجد. ا. ا»، قرب قرية محلة خلف، بدائرة المركز.

باشرت القيادات الأمنية دورها، وتم الدفع بقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ، حيث تبين من التحريات الأمنية أن الشاب الضحية مقيم بمنطقة شكري القوتلي بمدينة المحلة الكبرى.

وأظهرت التحريات أن الشاب كان يستقل القطار القادم من محافظة الدقهلية وأثناء تواجده على باب القطار حاول أحد الأشخاص مجهول الهوية، سرقة التليفون المحمول الخاص بالمجني عليه، وأثناء اعتراض الأخير، دفعه المتهم ليلقي الشاب حتفه أسفل عجلات القطار، ما أدى إلى بتر يد الشاب الضحية وقدمه، ثم وفاته لاحقا.

تم مناظرة الجثة حيث تبين أن المجني عليه أصيب بيتر يده وقدمه، ما أدى لوفاته، ودفع مرفق إسعاف الغربية تحت إشراف الدكتور مجدي عوض، بسيارة إسعاف نقلت المتوفي من مكان الحادث إلى مشرحة مستشفى سمنود المركزي.

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان مركز شرطة سمنود.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات .