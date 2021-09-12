صدمة وحسرة.. والدة ضحية لص القطار بالمحلة تروى تفاصيل المأساة

بصوت مكلوم وهمهمات حزينة، تحدثت والدة ضحية لص القطار أمجد الرفاعي، الشاب الذي فقد حياته بسبب شخص ليس له مكان في المجتمع إلا خلف القضبان، جراء ما اقترفه من جريمة أهدرت حياة شاب في مقتبل العمر، وأحزنت أسرة تنتظر المعجزة الآلهية لتخرجها من حزنها العميق، «عاوزه حق ابني، شاب رايح يتفسح يرجع ميت؟»، بهذه الكلمات بدأت الأم المكلومة حديثها أثناء دفن ابنها الشاب وسط جموع كبيرة من الأهالي والأصدقاء والأقارب، إلى مثواه الأخير.

وأضافت الأم المكلومة في حديثها لـ «الوطن»: «ابني مات في واقعة غدر وحقه لم يضيع وربنا يبارك لنا في أشقائه.. في الجنة ونعيمها يا روح قلبي وعمري كله».

وناشدت والدة الشاب الضحية، جهات التحقيق وعلى رأسها وزارة الداخلية والنيابة العامة، بأهمية تحديد هوية الجاني وتفريغ كاميرات المراقبة للقصاص لدماء نجلها، مشيرة بقولها «ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا الصبر والسلوان على رحيل روحي وعمري ابني الغالي في لمح البصر».

مطالبات بالقصاص لدماء الطالب والنيابة العامة تحقق في الحادث

وتسائلت الأم المكلومة وعدد من السيدات حولها لمواساتها بعدة كلمات بقولها «ابني سافر مع أخوه التوأم مع زملائهم للشراء ملابس جديدة من مدينة المنصورة فعاد لي جثة هامدة مبتوره الأطراف أمام عيني، وقعدت معاه ساعتين قبل وفاته، يارب صبرني على بلائي.. في الجنة ونعيمها يارب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل في اللي قتله وربنا ينتقم منه».

واقعة آليمة

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، واقعة وفاة الطالب أمجد الرفاعي، في حادث مأساوي حال ذهابه برفقة شقيقه وزملائه مستقلين قطار «المحلة _ المنصورة»، بعد قتله على أيدى لص مجهول حاول اعتراضه والاستيلاء على هاتفه الخلوي بالإكراه، فاعترضه الشاب ما تسبب في دفعه بالقوة إلى خارج أبواب القطار ووفاته أسفل عجلاته.

لحظات وجع وألم تطارد أسر المحلة بسبب واقعة قتل شاب عشريني

وكان المئات من الأسر والعائلات من أبناء المدينة العمالية شاركوا في تشييع جثمان الشاب أمجد الرفاعي في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد الششتاوي ودفنه بمقابر أسرته بمنطقة مقابر «شهداء».

المحامي العام يحقق في واقعة وفاه شاب ضحية قطار سمنود - المنصورة

في المقابل أصدر المستشار عماد سالم المحام العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، أمس توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز سمنود، بضرورة فتح باب التحقيق في واقعة وفاة الشاب ضحية قطار «سمنود _ المنصورة».

كما شدد المحام العام في تعليماته بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث وسرعة ضبط متهم مرتكب الواقعة وتحديد هويته فضلا عن سماع أقوال شهود عيان واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان خط السكك الحديدية بخط «المحلة _ المنصورة» شهد واقعة مصرع شاب في العقد الثاني من عمره أسفل عجلات قطار أمام قرية محلة خلف عقب مشاجره ومشادات بينه وبين أحد لصوص الموبايلات حاول سرقته، ولكنه اختل توازنه حتى سقط أسفل عجلات القطار وتناثرت أشلاؤه، ونقلت جثة الضحية إلى مشرحة مستشفى سمنود العام .

تفاصيل حادث قتل طالب غدرا داخل قطار المنصورة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بمصرع شاب سقط من القطار يدعى أمجد الرفاعي، قرب قرية محلة خلف بدائرة المركز.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ، وتبين إن الشاب مقيم بمنطقة شكري القوتلي بمدينة المحلة الكبرى، وكان يستقل القطار القادم من محافظة الدقهلية، وأثناء تواجده على باب القطار حاول أحد الأشخاص مجهول الهوية سرقة التليفون المحمول الخاص بالمجني عليه وأثناء اعتراض الأخير، دفعه المتهم ليلقى الشاب حتفه أسفل عجلات القطار.