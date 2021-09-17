ميار الببلاوي ترثي والدتها على الهواء: «خدتها تتفسح رجعت معايا في خشبة»

رثت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي، والدتها خلال برنامجها «نادي النساء السري»، على قناة الشمس، في أول ظهور لها بعد وفاة والدتها.

وظهرت الإعلامية ترتدي الأسود وقالت قصيدة رثاء لوالدتها باكية نصها كالتالي «عارفة يا أمي حالتي إيه دلوقتي... كنت شابة بس شخت... كنت فالحة بس خبت... كنت طايحة أيوه طايحة بس من بعدك وقعت... كنتي ليا أحن حضن.. كنتي أم كنتي أب».

وأضافت «بس أنا خلاص اتيتمت، أيوه ربتيني عالهيبة وصلابة الضهر... وأني أتحمل وأعافر كأني صخر... وإن شكيت أو بكيت حزني يا أمي وأنتي جنبي كأنه شهر... لا كلام يوفيكي ولا يكفيكي ولا بوصف غيابك اللي ملاني قهر.... أنتي بس سيباني من كام يوم وكل يوم فيهم كأنه دهر».

وتابعت «مر غيابك وجع قلب أوي... كل واحد عنده أم بس مش زي أمي يمكن أحلى، يمكن أغنى يمكن أقوى، بس مش أحن ولا أقوي من أمي، على الأقل عندي أنتي ليا غير أمهات الناس، أنتي صاحبتي وأختي وبنتي... ليه ياغالية خدتيني على خوانة، أنتي أكتر واحدة عارفة أني غلبانة ومن غير معرفش أعيش... كانت تعبانه أقولهم أبدا دانا أخدتها تتفسح رجعت معايا في الخشبة».

ميار الببلاوي تعلن وفاة والدتها

وأعلنت الإعلامية ميار الببلاوي يوم 6 سبتمبر الجاري، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وفاة والدتها، حيث كتبت قائلة «أمي في ذمة الله…اه».

ونعى عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، والدة ميار الببلاوي، لعل أبرزهم الفنانة مي كساب، والتي كتبت «البقاء لله، الله يرحمها ويصبر قلوبكم علي فراقها»، فيما قالت الفنانة هند عاكف: «الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته هي وأمي وأبي وسائر أمواتنا جميعًا بإذن الله.. ربنا يصبرك يا حبيبتي».