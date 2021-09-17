هنادي مهنا: كلنا عشنا التنمر على «السوشيال» والتعليقات جابتلي اكتئاب

كشفت الفنانة هنادي مهنا عن تعرضها للتنمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: «كلنا عشنا التنمر على السوشيال ميديا بطريقة رهيبة ودي حاجة بجد وحشة، وكل الناس بتعدي بيها، وخصوصا لما بتكتشف أن فيه ناس بتدفع فلوس لناس تعمل كومنتات وتهاجم ناس»، مشيرة إلى أن التعليقات السلبية تسببت في إصابتها بالاكتئاب.

ناس بتدفع فلوس عشان يهاجمونا

وكشفت هنادي مهنا خلال لقاء مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج «مساء DMC» المذاع عبر فضائية «DMC»، أنها لم تكن تتصور أن هناك من يدفع أموالا للبعض ليهاجموا الآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًة أنها تفاجئت بذلك.

وقالت هنادي مهنا: «أنا مكنتش متخيلة بقا كده، وكنت عايشة في ديزني لاند وحياة تانية، وفي دماغي أن أنت أصلا بتاخد سيئات أنك بتعمل حاجة وحشة، وكمان بتدفع فلوس وبتخلي ناس تانية تعمل حاجات وحشة»، معتبرة أنهم «وحشين».

انستجرام لازم يكون بالبطاقة والباسبور

وأضافت هنادي مهنا: «ده أنتوا وحشين قوي كلكم والناس بجد وحشة قوي، وأنا مكنتش متخيلة أن فيه حد ممكن يوصل لكده، وده محتاج أنه يقف ومحدش يعمل أكونت فيك».

وطالبت هنادي مهنا، أن تكون حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بجواز السفر وبيانات البطاقة، وأن يٌغلق حساب الشخص عند ذكر بعض الكلمات: «فيه كلمات معينة الناس تحطها كقانون وفيه كلمات لن تستخدم وأنه من يستخدم هذه الكلمات يتم إغلاق حسابه».

أحمد خالد صالح يقرأ التعليقات

وأشارت أن زوجها الفنان أحمد خالد صالح يقرأ التعليقات، ولكنه لا ينزل بمستواه ليرد على التعليقات السلبية، مشددة على أنها تضايقه ويتعجب منها، لافتة أنها أصيبت بالاكتئاب بسبب التعليقات السلبية واتخذت قرارا بعدم قراءة التعليقات نهائيًا «مبقراش وحتى أصحابي اللي بيكتبوا لي أنا مبردش وبقول ليه أروح برجلي من حاجة ممكن تضايقني».

وأكدت هنادي مهنا، أنها لا تفتح التعليقات ولا تقرأها بالكامل «معنديش أنا الحتة دي ومبقراش حتى لو خبر نازل مبقراش التعليقات»، مشيرة أن الحسابات التي تعلق بتعليقات سلبية لا تنشر صورا ولا يتابعها أحد «حد مش موجود في الدنيا ولو موجود في الدنيا فهو ياإما مريض عقلي أو عنده مشاكل ياما جبان وضميره ميت».

لو واحدة حضنت زوجي هصورها معاه

وأشارت أنها لو خرجت مع زوجها وفوجئت بمعجبة تحتضن زوجها الفنان أحمد خالد صالح، فإنها ستقوم بالتقاط الصور لها مع زوجها، مؤكدة أن زوجها لن يسمح لمعجبة بأن تحضنه وأن حدث ذلك سيكون رغمًا عنه.

ولفتت «هنادي مهنا»، أنها كانت تتعرض للتنمر بسبب زيادة وزنها، وأنها خسرت الوزن الزائد بسبب عملها وليس لأجل من يتنمروا بها، مشيرة أنها مازالت تتعرض للتنمر بسبب فقدانها للوزن.