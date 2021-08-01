بعد فقدان وزنها.. والد هنادي مهنا يكشف حقيقة إصابتها بمرض خطير

تصدرت الفنانة الشابة هنادي مهنا، محرك البحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد فقدانها للوزان بشكلٍ لافت، حيث أعتقد البعض أنها أصيبت بمرضٍ خطير خلال الفترة الماضية، فيما نفى الموسيقار هاني مهنا، ما تردد من أنباء بشأن إصابة ابنته بمرضِ خطير، قائلا: «الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، وهى تتمتع بصحة جيدة وتمارس حياتها بشكلٍ طبيعي، ولم تُجري أي عمليات جراحية من الأساس».

وكشف مهنا فى تصريحات لـ«الوطن»، السر وراء فقدان ابنته لوزنها، قائلا: «إنها اتبعت حمية غذائية معينة لمدة 4 شهور تقريبًا، ولاتزال تتبعها حتى الآن، فهى لم تُجرى أي جراحة، كانت عاملة دايت قاسي ومش بتاكل كتير».

وأبدى الفنان هانى مهنى دهشته من اهتمام البعض بإطلالة ابنته هنادي، وفقدان وزنها، متسائلًا: «هو في إيه؟.. هو حرام يعني تعمل دايت؟.. إيه الاهتمام ده كله؟».

وكان عدد كبير من جمهور الفنانة الشابة هنادي مهنا، أبدى دهشته، بعد الإطلالة الأخيرة التي ظهرت بها، على هامش زيارتها للبنان، حيث تقضي إجازة الصيف هناك، حيث نشرت هنادي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورتين لها، أظهرتا خسارتها للوزن بشكلٍ صادم، واكتسابها الرشاقة من جديد.

وعلق عدد من متابعي الفنانة الشابة على الإطلالة، إذ قالت إحداهن: «ليه خسيتي كدة؟.. مش لايق عليكي خالص»، فيما قالت أخرى: «انتي إزاي خسيتي أوي كده»، فيما طالبتها أخرى بقولها: «اتخني شوية عن كده».

ميكرفون الإذاعة يجمع أحمد خالد صالح وهنادي مهنا لأول مرة

وشاركت هنادي مهنا في موسم رمضان الماضي، فى مسلسل «رحلتي من الشك إلى بلطيم»، مع زوجها الفنان الشاب، أحمد خالد صالح، حيث تدور أحداث العمل الدرامى في عام 2051، ويؤلفه صانع المحتوى أحمد حسن، وشاركه الكتابة المذيعة منة عامر، وشهدت حلقاته العديد من المواقف الكوميدية في رحلة الثنائي إلى معسكر الناجين بعدما ضرب نيزك كوكب الأرض واكتشفا أنهما ليسا بمفردهما على الكوكب.