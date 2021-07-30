هنادي مهنا بعد الرجيم تخطف الأنظار وتتصدر الترند

أثار ظهور هنادي مهنا بعد الرجيم جدلا واسعا على مواقع السوشيال ميديا، لتتصدر محركات البحث، منذ أمس الخميس وحتى مساء اليوم الجمعة، فيما أثار والدها هاني مهنا، الجدل، بعدما قال إن ابنته خضعت لـ«رجيم قاسي»، لمدة 4 أشهر وليس عملية تكميم كما هو شائع، وتقوم هنادي مهنا بعد الرجيم برفع الصور بشكل شبه يومي.

هنادي مهنا بعد الرجيم

وبالرغم من الأخبار الكثيرة والمصادر المقربة من هنادي، التي قالت إنها أجرت عملية تكميم، والأخبار الأخرى التي تفيد بأنها بالفعل أجرت العملية، ولكن والدها نفى إجراؤها أية عمليات، وفي الوقت نفسه، لم تنفي هنادي ولم تعلق على طريقة فقدانها لوزنها بل تكتفي بنشر الصور.

ردود فعل جمهور هنادي مهنا بعد الرجيم

وعلق عدد كبير من متابعيها على «تويتر» فكتبت أحد المتابعات: «خسسان هنادي مهنا مجنني»، وقالت أخرى: «الناس ماسكة هنادي مهنا وهاتك يا كلام.. لا شكلك الأول أحسن، شكلك وحش جدا دلوقتي، خسيتي كدة ليه»، وقالت متابعة: «دي هنادي مهنا خست تسعين كيلو في شهرين وأنا مش عارفة أخس تمانية كيلو من تلات سنين».

هنادي مهنا، بدأت عالم التمثيل منذ 3 سنوات في مسلسل «بركة» مع عمرو سعد و«أفراح إبليس2» مع جمال سليمان و«فرصة ثانية» مع ياسمين صبري، وأحمد مجدي، وبعدها قدمت مسلسل «زلزال» مع محمد رمضان، وكان سببا كبيرا في شهرتها، وقدمت أيضا «الفتوة» مع ياسر جلال، وكان سبب معرفتها بزوجها أحمد خالد صالح، ومن الأعمال التي برزت بها مسلسل «خيانة عهد» مع يسرا رمضان 2020.

ولدى هنادي فيلم واحد وهو «بنات ثانوي» مع جميلة عوض وهدى المغتي ومايلت سيد، وغيرهم من الفنانين الشباب، وتستعد للفيلم الثاني لها وهو فيلم «تماسيح النيل» مع المخرج سامح عبد العزيز.