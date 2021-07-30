قبل هنادي مهنا.. الريجيم القاسي طريق النجمات للوصول لحلم الوزن المثالي

خطفت الفنانة هنادي مهنا، أنظار المتابعين بطلتها الجديد، خلال زيارتها للبنان، حيث تقضي إجازة الصيف هناك، حيث فوجئ الجمهور بأنها خسرت كثيرًا من الوزن، ودخل البعض في تكهنات حول إصابتها بمرض ما، ربما يكون السبب في نقص وزنها، إلا أن والدها الموسيقار هاني مهنا نفى ذلك.

الفنانة هنادي مهنا

وكشف الموسيقار الكبير هاني مهنا، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن سر الرشاقة التي ظهرت بها ابنته، مؤكدًا أنها خضعت لـ«ريجيم قاسي» لمدة أربعة شهور، نافيًا ما تردد عن إصابتها بأي أمراض كما قيل، مشددًا على أنها تتمتع بصحة جيدة.

الـ«ريجيم القاسي» لم يكن طريق الفنانة هنادي مهنا وحدها لتحقيق حلم الرشاقة والوزن المثالي، بل هناك فنانات سبقن «مهنا» في هذا الطريق.

الفنانة غادة عبدالرازق

في عام 2015، فاجأت الفنانة غادة عبدالرازق جمهورها بمظهر جديد فقدت فيه نحو 10 كيلوجرامات من وزنها، ولكنها كشفت عن أن الدافع وراء ذلك هو متطلبات التصوير في مسلسلها «الكابوس» الذي تلعب فيه دور البطولة، ما دفعها إلى اتباع حمية قاسية نتج عنها هذا الأمر.

الفنانة نسمة محجوب

الفنانة نسمة محجوب، التي قالت في أحد اللقاءات التلفزيونية، إنها «اتعقدت من كل الدكاترة»، فاجأت متابعيها في عام 2017 بخسارة كبيرة في الوزن، موضحة أنها قررت تطبيق ريجيم قاس ولكن دون مساعدة أطباء، يعتمد على تناول الطعام مرات كثيرة في اليوم ولكن لقيمات بسيطة في كل مرة «قطمتين تلاتة بس»، بهدف أن يستمر الجهاز الهضمي في حرق السعرات الحرارية طوال اليوم.

الفنانة إنجي وجدان

أما الفنانة إنجي وجدان، فاستطاعت أن تنال إعجاب كل متابعيها على إرادتها القوية بعد فقدان كثير من وزنها، مشددة على أنها اتبعت حمية غذائية أسفرت عن هذه النتيجة المبهرة، إلا أن الفنانة عادت وظهرت بوزن زائد بعد الحمل والولادة، وأكدت أنها لا تكره شكلها بالوزن الزائد.

الفنانة سمية الخشاب

«كنت منفوخة زي البالونة وأصبحت في رشاقة عارضة أزياء»، هكذا وصفت الفنانة سمية الخشاب، في لقاء مع برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «cbc» رحلتها من إنقاص الوزن، موضحة أنها كانت تتعاطى عقاقير كورتيزون، ما أسفر عن زيادة وزنها، وبعد الخضوع لحمية غذائية قاسية وصلت إلى وزن أفضل مما كانت عليه وهو 59 كيلوجرام.

الفنانة مي كساب

الفنانة مي كساب اتبعت نفس طريق باقي النجمات وهو «الريجيم القاسي» للوصول إلى وزن مثالي، بعد زيادة الوزن بسبب حملها وولادتها لطفلتها الثانية داليدا، وبالفعل نجحت في تحقيق هدفها خلال تصوير فيلم «الطيب والشرس واللعوب».