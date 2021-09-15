تسجيل صوتي يفضح حيلة النصب على عملاء البنوك بخدعة «تحديث البيانات»

عرض الإعلامي شريف عامر، على الهواء، خلال تقديمه برنامج «يحدث في مصر»، على شاشة «إم بي سي مصر»، أمس الثلاثاء، تسجيلا صوتيا لمحاولة النصب على أحد عملاء البنوك عن طريقة خدعة تحديث البيانات، إذ تضمن التسجيل الصوتي اتصال شخص ادعى كذبًا أنه موظف من البنك المركزي المصري.

جزء من الحوار الذي دار في التسجيل الصوتي

وطلب هذا الشخص، من الضحية بيانات الكارت الخاص به من أجل تحديث بياناته، لكن ببراعة رد الشخص: «يعني هي البيانات دي مش ظاهرة قدامكم، وبعدين أنت عاوز أنهي كارت، أنا معايا كارت أكثر من بنك أنا عميل فيهم»، بينما رد عليه الشخص النصاب: «أي كارت إحنا بنحدث البيانات لأكثر من 50 بنك»، وسرد بعضًا منها.

التسجيل الصوتي

وسأل المدعي، عميل البنك عن الأرقام المسجلة على كارت البنك بدعوى تنشيط البيانات، ليرد عميل البنك: «هى بياناتي مش ظاهرة عندكم.. غريب اللي إنت بتقوله ده»، ليرد المدعي: «أنا عندي الاسم ورقم التليفون.. ولما توضح ليا الـ 16 رقم الموجودين على الكارت باقي بياناتك هتظهر.. وحدثنا بيانات 22 مليون عميل بالطريقة دي».

عميل البنك الذي تعرض لمحاولة نصب موظف بأحد البنوك

ورد عميل البنك، ساخرًا من المدعي أنه موظف بالبنك، «هي الطريقة اللي انت بتعملها دي بقى بتجيب مع الناس؟»، ثم قام الشخص الذي ادعى أنه موظف بالبنك، بالرد: «أيوة يا فندم» وأغلق الهاتف، ومن ناحيته ذكر الإعلامي شريف عامر، أن عميل البنك الذي تعرض لمحاولة نصب يعمل موظفا في أحد البنوك، ويُدعى أحمد شعبان.