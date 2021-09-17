بعد أزمتها مع «سمكري البني أدمين».. ساندي تطرح «رسالة منك» اليوم

تطرح الفنانة ساندي، مساء اليوم الجمعة، فيديو كليب أغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان «رسالة منك» على موقع المشاهدات يوتيوب، وعلى قناتها الرسمية، وهي من كلمات وألحان ماجد الشرقاوي، توزيع كريم عبدالوهاب.

جمهور ساندي على «انستجرام»: الأغنية الجديدة هتكسر الدنيا

وحرص عدد من متابعي الفنانة ساندي، عبر حسابها بـ«انستجرام»، على توجيه التهنئة لها، وحملت كلماتهم عبارات مثل «هتكسري الدنيا»، «أحلى مفاجأة من أجمل ساندي، بالتوفيق وإن شاء الله تكون أغنية حلوة تكسر الدنيا»، «إنتي من أفضل الأصوات العربية».

وفي شهر يوليو الماضي طرحت ساندي أغنية «إزيك النهاردة»، من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع هاني يعقوب.

كلمات الأغنية:

إزيك النهاردة

أنا سبتك بس عايشة

لا أنا بحتاجلك في حاجة

ولا حتى شايفني قفشة

بالعكس النية صافية

أحسن ماتجيبلي كافية

طب محتاج مني حاجة

امشي أنا فوتك بعافية

ساندي تتصدر محركات البحث بعد إصابتها بسبب «سمكري البني أدمين»

وتصدرت الفنانة ساندي، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، وذلك بالتزامن مع القبض على يوسف خيري المعروف باسم «سمكري البني أدمين»، والذي كان يقوم بجلسات علاج للفقرات بـ«الطقطقة» وتعامل معه عدد كبير من الفنانين، وتم حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهم تزوير شهادات طبية وجامعية، فضلًا عن انسحاب محاميه بعد توكيلهم للدفاع عنه.

وكانت ساندي قد حذرت قبل عامين عبر حسابها بـ«انستجرام» من سمكري البني أدمين، بعد إصابتها من خلال تعاملها معه لمرة واحدة بإصابات بالغة أثرّت على حركتها، وفي الوقت الذي حاول فيه أحد محامي «سمكري البني أدمين» بالتلميح لوجود خلافات شخصية بين ساندي والمتهم، قررت على إثرها اتخاذ إجراءات قانونية وتقديم بلاغ بتهمة التشهير والسب والقذف.