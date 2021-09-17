مد فترة التنسيق للحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية إلى 25 سبتمبر

أعلن مكتب التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية، أنه نظراً لتأخر ورود نتائج بعض المحاولات في الاختبارات التي أداها الطلاب الحاصلون على شهادة الدبلومة الأمريكية، فقد تقرر مد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على هذه الشهادة عن طريق مكتب التنسيق حتى تاريخ 25 سبتمبر، وذلك من منطلق حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب.

يأتى قرار التعليم العالي مد فترة التقديم للحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية إلى 25 سبتمبر، بعد ساعات من قرار الوزارة بالاتفاق مع رؤساء الجامعات الخاصة بمد فترة سداد المصروفات الدراسية للطلاب المرشحين للجامعات الخاصة حتى الإثنين المقبل، مع التأكيد على خفض الحد الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والثانوية الأزهرية، وبدء الجامعات الخاصة في تلقي أوراق طلاب الثانوية العامة للعام الماضي بنفس الحد الأدنى المقرر للعام الماضي دون تغيير

غدا .. انطلاق المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2021

وتنطلق صباح الغد المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2021، والتى تستمر حتى الإثنين المقبل، وهى مخصصة لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة، على أن يتم بعدها البدء في تنسيق الدبلومات الفنية 2021 وتبدأ غدًا أيضا اختبارات القدرات للشهادات الفنية وذلك لكيات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتمريض وسياحة وفنادق، بالجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية

التعليم: أى طالب سيرفض الحصول على اللقاح سيجري مسحة أسبوعية إجبارية

يأتى ذلك في الوقت الذي كشف فيه وزير التعليم العالي في تصريحات إعلامية قبل أيام، أن أى طالب سيرفض الحصول على لقاح فيروس كورونا الذي بدأت الجامعات في تطعيم طلابها به، سيكون لزامًا عليه إجراء مسحة أسبوعية وتسليمها لإدارة شئون الطلاب في كل كلية للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا