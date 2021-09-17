جهاز 6 أكتوبر: تنفيذ 14 قرار غلق وتشميع لأنشطة مخالفة بالحي المتميز

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن الجهاز شن حملة جديدة لرفع الإشغالات وضبط المخالفات بالتعاون مع شرطة التعمير، موضحا أن الحملة استهدفت «سنتر طيبة - سنتر هاميس» بالحي المتميز، وأسفرت عن تنفيذ 14 قرار غلق وتشميع لعدم وجود رخص تشغيل، ورفع عدادات المرافق لبعض الأنشطة، وإزالة بعض الإشغالات بالطريق.

جهاز 6 أكتوبر يتصدى لسيارات النقل المخالفة

وفى سياق متصل، وجه المهندس عادل النجار، بضرورة تكثيف المرور الدوري للتصدي لسيارات النقل التي تلقى مخلفات بالطرق، مشيرا إلى أنه جرى تنفيذ حملة أمنية لضبط سيارات النقل المخالفة، حيث أسفرت الحملة عن ضبط سيارة تحمل مخلفات بالحي الثامن، وضبط مضَّخة خرسانية أمام نادى الصيد بالتوسعات الشمالية تقوم بأعمال غسيل بالطريق، كما جرى ضبط جرار زراعي يقوم بإلقاء مخلفات خلف نادي 6 أكتوبر بالحي السابع، وتحفظت الحملة على المضبوطات لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن.

وأكد رئيس جهاز 6 أكتوبر، عدم التهاون في تطبيق القانون ومحاربة أي ظاهرة عشوائية مع استمرار المتابعة والرصد لمنع المخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.