وزارة التموين تقر قواعد صرف الخبر الجديدة بداية أكتوبر المقبل

أقرت وزارة التموين، قواعد صرف الخبز الجديدة، التي تتعلق بالفصل الجغرافي في صرف الخبز لمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) وذلك ابتداء من أول أكتوبر المقبل.

وزارة التموين تقر قواعد صرف الخبز الجديدة لـ3 محافظات

وأكدت وزارة التموين، أن قواعد صرف الخبز الجديدة تقر وقف صرف الخبز لمواطني القاهرة والجيزة والقليوبية، إلا من خلال محافظة إصدار البطاقة التموينية فقط، بمعنى أن الخبز سيتم صرفه للمواطنين من خلال محافظة إصدار البطاقة التموينية فقط.

ونوهت وزارة التموين، إلى أن من ضمن قواعد صرف الخبز الجديدة: عدم السماح للمواطنين في صرف الخبز من أي من المحافظات الثلاثة (القاهرة والجيزة والقليوبية) إلا إذا كانت البطاقة التموينية تابعة للمحافظة ولمخبز التي يرغب المواطن في صرف الخبز منه.

أول أكتوبر.. بدء تنفيذ وزارة التموين قواعد صرف الخبز الجديدة

وجاء نص قرار وزارة التموين، بشأن قواعد صرف الخبز الجديدة، على أنه سوف يتم وقف صرف الخبز إلا من خلال محافظة إصدار البطاقة التموينية فقط في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بداية من أول شهر أكتوبر المقبل.

وأوضحت وزارة التموين، في قرار قواعد صرف الخبز الجديدة، أن على المواطنين الراغبين في صرف الخبز من مخابز القاهرة، أن تكون البطاقة التموينية لديهم صادرة من مكاتب تموين القاهرة، وأيضا لصرف الخبز من مخابز محافظة الجيزة فلابد وأن تكون البطاقة التموينية صادرة من مكاتب تموين الجيزة؛ وبالمثل على صرف الخبز من محافظة القليوبية، يجب أن تكون البطاقة التموينية صادرة من مكاتب تموين القليوبية.

وزارة التموين تتيح نقل البطاقة من محافظة لأخرى ضمن قواعد صرف الخبز الجديدة

وأتاحت وزارة التموين، من أجل تنفيذ قواعد صرف الخبز الجديدة، الفرصة للمواطنين في تحويل ونقل البطاقة التموينية من محافظة إلى أخرى، وذلك عبر بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر أو من خلال التوجه لمكاتب التموين المطورة بالمحافظات، وذلك حتى يتمكن المواطنون من نقل البطاقة التموينية للمحافظة التي يرغبون في شراء الخبز منها.

ويستحق كل مواطن مقيد في منظومة دعم الخبز عدد 5 أرغفة يوميا بواقع 150 رغيفا على مدار الشهر، هي حصة المواطن الشهرية من منظومة دعم الخبز.