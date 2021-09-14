الافتتاح في أكتوبر.. تعرف على المشروعات الجديدة بطور سيناء

تشهد مدينة طور سيناء، في جنوب سيناء، إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية، تزامناً مع قرب بدء تشغيل فرع جامعة الملك سلمان الدولية بالمدينة، ويشمل التطوير الجديد قرية «الحبيل»، وحي توشكى، وطريق حمام موسى.

حجم هذه المشروعات يتعدى تكلفتها 100 مليون جنيه، وهي المرحلة الثانية من التطوير، حيث الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى وافتتاحها، وتشمل ممشى أهل مصر، والشاطئ العام، وتطوير الكورنيش، وشارع 306، بالإضافة إلى رصف طرق حيوية بالمدينة، وعمل محاور مرورية جديدة.

مسجد الروضة أحد أكبر مساجد المحافظة

محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، قال إنه كل اسبوع يقوم بالمرور على المشروعات المقامة في الطور، في الوقت الحالي، لمتابعة الموقف التنفيذي لها، موضحاً أن هذه المشروعات من المقرر أن يتم افتتاحها الشهر القادم، خلال احتفالات انتصارات أكتوبر، وتصل تكلفتها إلى أكثر من 100 مليون جنيه.

وأوضح أن من أبرز المشروعات مسجد الروضة، الذي يخدم عدة أحياء سكنية في الطور الجديدة، وهو أحد أكبر المساجد على مستوى المحافظة من حيث المساحة، إذ تبلغ مساحته 2500 متر مربع، وتبلغ مساحة المصلى والصحن 1700 متر مربع، وتصل تكلفته إلى نحو 50 مليون جنيه كمرحلة أولى.

وجرى تطوير المنطقة المحيطة به من خلال تطوير للطرق والبنية الأساسية وعمل مساحات خضراء حول المسجد، ويجرى رصف ورفع كفاءة الطرق المحيطة به بطول 1750 متراً، فضلاً على إنشاء البلدورات، وأعمال التجميل، واللاند سكيب، ودهان كافة العمارات المحيطة، بتكلفة تصل إلى 8 ملايين جنيه، مما يؤدى إلى تغيير المظهر الجمالي للمنطقة.

ولفت محافظ جنوب سيناء إلى أن المسجد سيكون المقر الرئيسي للاحتفالات الدينية التي تجري في طور سيناء.

مشروعات قرية «الحبيل» بطور سيناء

قرية «الحبيل» بطور سيناء تبعد عن المدينة بنحو 5 كيلومترات، وتقع على ساحل خليج السويس، وتمتاز بالجو المعتدل صيفاً وشتاءً، حيث قرر المحافظ تطوير القرية وإقامة إسكان بدوي متميز، للقضاء على العشوائيات، مشيراً إلى أن أبرز المشروعات التي تتم في الحبيل الإسكان البدوي الجديد، عبارة عن 120 وحدة، بتكلفة 60 مليون جنيه، ممولة من صندوق تطوير العشوائيات، وسوف يتم تسليمها في احتفالات أكتوبر بحضور اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات.

كما يجري تطوير الطريق الرابط بين قرية «الحبيل» ومشروع الإسكان البدوي، يبلغ طوله 1500 متر، وبعرض 20 متراً، وهو عبارة عن حارتين للسيارات وممشى للمواطنين، بتكلفة 20 مليون جنيه، إلى جانب الانتهاء من محطة الصرف، التي يبلغ تكلفة إنشائها 22 مليون جنيه.