مصرع شخص وإصابة 19 في انقلاب أتوبيس رحلات بالساحل الشمالي

لقي شخص مصرعه، وأصيب 19 آخرين، في حادث انقلاب أتوبيس رحلات، منذ قليل، بالساحل الشمالي على طريق «مطروح - الإسكندرية»، بنطاق مركز ومدينة الضبعة، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

حادث انقلاب حافلة بالساحل الشمالي

واستقبل، مستشفى الضبعة المركزي مصابي حادث أتوبيس الساحل الشمالي، وجاري تقديم العلاج اللازم، وقال مصدر طبي إن المصابين هم: «مرفت رضا حنا، 61 سنة، بيشوي ضياء كمال، 7 سنوات، ليلى فوزي عيد رياض، 74 سنة، مينا عيد رزق الله، 20 سنة، كيرلس رامي لطفي، 16 سنة، مريم يحى محروس، 47 سنة، هناء فوزي بسطا، 45 سنة، بيجول عطا وديع، 12 سنة، سمير نبيل سمعان، 15 سنة، أندرو فضل الله فخري، 20 سنة».

كما استقبل المستشفى «أبانوب عماد معوض، 14 سنة، آمال هاشم سعيد، 47 سنة، رومانى رؤوف زاخر وليم، 9 سنوات، جرجس عيسى، 11 سنة، أغاثون رياض 70 سنة، باسنت أغاثون رياض، 35 سنة، كريتينا ظريف، 32 سنة، بيكر لويز رياض، 25 سنة، مينا طارق عزيز 24 سنة»، كما استقل المستشفى «كيرولس ملاك سليمان»، 20 سنة، جثة هامدة، وجميعهم يقيمون بالقاهرة.

استكمال الفحوصات الطبية للمصابين في الساحل الشمالي

ويجري فريق الانتشار السريع بمستشفى الضبعة المركزي استكمال الفحوصات الطبية للمصابين من الأشعة والتحاليل، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وجرى التحفظ على الجثة بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، وانتقلت المباحث لموقع الحادث وجاري الفحص للتعرف على أسباب وملابسات وقوعه.