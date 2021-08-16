إصابة 5 مواطنين في انقلاب سيارة بطريق «مرسى مطروح - الإسكندرية»

أصيب 5 مواطنين، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة على طريق «إسكندرية - مرسى مطروح»، الساحلى الدولي، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدوانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء مصابي حادث طريق مرسى مطروح

واستقبل مستشفى مطروح العام، اليوم الإثنين، 5 مصابين وهم: «أحمد محمد الشتيوي 52 من المحله بالغربية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، واشتباه ما بعد الإرتجاج، منة علي هلال، 51 سنة، مصابة بكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، مريم أحمد محمد الشتيوي، 25 سنة، مصابة باشتباه كسر بالكتف الايمن وكدمات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج، دينا محمد سمك 25 سنة، مصابة بكدمات و سحجات واشتباه ما بعد الارتجاج»، وجاري إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمه لجميع المصابين والمتابعة المستمرة معهم بقسم الطوارىء.

مباحث مطروح تفحص حادث طريق مرسى مطروح

وانتقلت مباحث قسم شرطة مرسى مطروح إلى موقع الحادث بالكيلو 25 طريق مطروح الإسكندرية، وجارى الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث وملابساته، وتحرر عن ذلك محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.