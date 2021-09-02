بالأسماء.. إصابة 7 في انقلاب سيارة بطريق مطروح - الإسكندرية

وقع حادث انقلاب سيارة على طريق «مطروح - الإسكندرية» في الكيلو 25 اتجاه الإسكندرية، وأسفر الحادث عن إصابة 7 مواطنين بإصابات متفرقة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

واستقبل مستشفى مطروح العام المصابين السبعة، وهم: «نورهان ع. ع. 24 سنة، من الإسكندرية، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد أ. م. 3 سنوات، من الإسكندرية، مصابا بنفس الإصابات أيضا، وايه ع. ع. 24 سنة، من الإسكندرية، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر باليد اليسرى، وعاطف ع. ع. 24 سنة، من الإسكندرية، مصابا باشتباه كسر باليد اليمني واشتباه كسر بالضلوع، وأسامة ع. ا. 44 سنة، من المنوفية، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات، ومحمد م. م. 43 سنة، من القاهرة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم والحالة العامة متوسطة، والسيد م. ع. 24 سنة، من الشرقية، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية».

ويستكمل الفريق الطبى بقسم الطوارئ في مستشفى مطروح العام الفحوصات الطبية للمصابين، من الأشعة والتحاليل، وتقديم العلاج اللازم لهم.

ومن ناحية أخرى انتقلت مباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع الحادث، وجار الفحص للكشف عن ملابسات وأسباب وقوع الحادث، ورفع تقرير بالحادث إلى النيابة التي تولت التحقيق.