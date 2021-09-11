مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث مروع بطريق «مطروح - الإسكندرية»

لقي منذ قليل 3 مواطنين مصرعهم وأصيب 11 أخرين بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث انقلاب ميكروباص عند الكيلو 101على طريق «مطروح- الإسكندرية» في اتجاه مدينة مرسى مطروح، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وقدمت الإسعافات الأولية لهم، وجرى نقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

3 جثث ضحايا حادث سيارة بطريق مطروح - الإسكندرية

ولفظ خلال حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مطروح، اليوم السبت، 3 مواطنين أنفاسهم الأخيرة، وهم «السيد علي السيد، 21 سنة من القاهرة، وأحمد رجب عبدالله، 22 سنة من القاهرة، وعبدالله محمد عصام، 21 سنة من القاهرة» ووصلوا جميعا للمستشفى جثثا هامدة.

أسماء وحالات مصابين حادث سيارة طريق مطروح - الإسكندرية

واستقبلت مستشفى الضبعة المركزي 11 مصاب في حادث انقلاب الميكروباص، وتنشر «الوطن» أسماء وحالات جميع المصابين وهم: «إيهاب صبحي عبد الكريم، 21 سنة، من المنيا، مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعرفات مهدي علي، 21 سنة من سوهاج، مصابا بجرح بالوجه، وهاني عبد العزيز، 21 سنة من المنيا، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وجاد صابر جاد، 23 سنة من القاهرة، مصابا بجرح قطعي بالوجه، وبولس أشرف فرج، 20 سنة من بني سويف، مصابا باشتباه pc وجرح قطعي بفروة الرأس، ومحمد ربيع أحمد، 21 سنة، من الفيوم، مصابا باشتباه كسر بالكتف الأيسر، وإسلام صابر حسنين، 21 سنة، من شبرا، مصابا بكدمة شديدة بالجانب الأيسر، ومحمد طارق السيد، مصابا باشتباه كسر بالفخذ الأيسر واشتباه pc، وعبد الرحمن فولي فوزي، 21 سنة من المنيا، مصابا بكدمات بالجسم، ومحمد سعيد محمد السيد، 20 سنة من بنها، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وعبد الرحمن محمد عبد الرحمن، 21 سنة من طنطا، مصابا بجرح قطعي بالجبهة، وجارى استكمال جميع الفحوصات الطبية للمصابين وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.