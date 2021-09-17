العراق يعلن الاتفاق على تقليص الوجود العسكري الأمريكي

عقد في العاصمة العراقية بغداد اجتماع بين اللجنة الفنية العسكرية العراقية ونظيرتها الأمريكية، أفضى إلى اتفاق لتقليص الوجود العسكري الأمريكي وكذلك تخفيض مستوى قيادة التحالف الدولي الموجودة في العراق، وذلك بحسب بيان صدر منذ قليل عن خلية الإعلام الأمني العراقي وصل «الوطن» نسخة منه.

محادثات في إطار خطة الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي العاملة في العراق

وعقد الاجتماع، أمس، برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري ونظيرتها الأمريكية برئاسة قائد قوات عمليات العزم الصلب في العراق اللواء جون برينان، في إطار المحادثات الأمنية الفنية التي تم الاتفاق عليها في الحوار الاستراتيجي العراقي - الأمريكي وخطة الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي العاملة في العراق بموجب مخرجات الاجتماع الذي عقد في 22 يوليو 2021.

تفاصيل تقليص الوحدات والقدرات العسكرية الأمريكية في العراق

واتفق الطرفان على تقليص الوحدات القتالية والقدرات الأمريكية من القواعد العسكرية في عين الأسد وأربيل، على أن يكتمل بحلول نهاية شهر سبتمبر الجاري.

كما تم تخفيض مستوى قيادة التحالف الدولي من مقر بقيادة ضابط برتبة فريق إلى مقر أصغر بقيادة ضابط برتبة لواء، لأغراض الإدارة والدعم والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخبارية والمشورة.

وجود القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي بدعوة من العراق

وجدد الطرفان التأكيد أن وجود القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي هو بدعوة من العراق، ويعتمد على توفير الحماية من الحكومة العراقية وفقا للقوانين والاعراف الدولية وبما يتوافق مع السيادة العراقية.

كما اتفق الجانبان على عقد جلسات منتظمة لاستكمال مناقشة الخطوات المتبقية، لتأمين الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي بحلول الوقت المحدد لها نهاية هذا العام.

ولعبت القوات الأمريكية والقوات التابعة للتحالف الدولي دورا كبيرا خلال فترة الحرب مع تنظيم «داعش» الإرهابي في تمكين قوات الأمن العراقية والجيش العراقي من هزيمة التنظيم، الذي سيطر عام 2014 على مناطق واسعة من البلاد أبرزهم مدينة الموصل.