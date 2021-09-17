طبيب: أعراض الإيدز مرحلة متأخرة من الإصابة بفيروس نقص المناعة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن العديد من الأشخاص يحملون فيروس نقص المناعة لكنهم لا يصابون بمرض الإيدز إلا عندما ينشط هذا الفيروس ويهاجم نظام المناعة داخل الجسم، مشيرا إلى أنه لا يوجد دواء بعينه يمكن أن يقضى على فيروس نقص المناعة ولكن عبر المداومة على العلاج المناسب يمكن للعديد من المصابين به أن يعيشوا حياتهم بصورة طبيعية.

لا تظهر أي أعراض مبدئية عند الإصابة بفيروس نقص المناعة

وأضاف عقبة في تصريحات صحفية لـ«الوطن» أنه لا تظهر أي أعراض مباشرة على حاملي فيروس نقص المناعة ولكن تظهر بعد سنوات من الإصابة ولا يمكن اكتشافه بصورة عادية دون إجراء الفحص الطبي، مؤكدا ضرورة الذهاب للطبيب المختص وفق الفحوصات الطبيبة، والحصول على العلاج بصورة لا تتعارض مع الأمراض الأخرى مثل أصحاب مرض السكري، والقلب وضغط الدم، وذلك لضمان أكبر قدر من نسب الشفاء.

وأشار رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إلى أنه يجب توخي الحذر والخوف من فيروس نقص المناعة، لأنه يصيب المئات من الأشخاص يوميا حول العالم رغم الإنجازات التي حققها العلم في محاربته مما يعرض الكثير لخطر الإصابة بالإيدز، لافتا إلى أن الإيدز يعد من المضاعفات الناجمة من فيروس نقص المناعة وفى حالة عدم العلاج المبكر يسبب الإصابة بالإيدز.

الأعراض الأولوية عند تمكن فيروس نقص المناعة من الجسم

وأوضح «عقبة» أن أعراض الإصابة الأولوية بفيروس نقص المناعة تتمثل في:

- يلاحظ المصابون تغيرا في مستوى الطاقة لديهم ويشعرون بتعب طوال اليوم.

- الأعراض المبدئية تشبه أعراض الأنفلونزا.

- شعور بالصداع بصورة مستمرة.

- يتعرض المصابون بفيروس نقص المناعة لطفح جلدي في مناطق مختلفة بالجسم.

- فقدان الشهية نحو الأطعمة والفواكه وعدم الرغبة في تقبل أي أكلات.

- وجود ألم في الحنجرة.