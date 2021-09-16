الفروق بين أعراض متحور «مو» و«دلتا بلس».. طبيب يوضح

قال الدكتور أيمن ثروت، مدير وحدة الرعاية بمستشفى العزل بالعبور، إن فيروس كورونا يشهد طفرات أشد عنفا من الطفرات السابقة، موضحا أن متحور «مو الجديد» لفيروس كورونا لن يكون الأخير، وربما تشهد الأشهر القليلة المقبلة وجود متحورات جديدة للفيروس، مشيرا إلى أن أعراض متحور مو تتثمل في المقاومة ضد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ويعد من أشد المتحورات فتكا، مع وجود بعض المضاعفات التي تؤثر سلبا على صحة المصابين.

متحور «مو» و«دلتا بلس» سبب ارتفاع الإصابات بكورونا في العالم

وأوضح مدير وحدة الرعاية، أن متحور دلتا بلس لا يختلف كثيرا عن متحور مو، فكلاهما يوصفان بأنهما متحورات عائلية تصيب أعدادا وليس أفرادا فقط، ويشهد العالم الآن ارتفاع في عدد الإصابات مرة أخرى بسبب المتحورات الجديدة لفيروس كورونا، وبالتالي ستشهد الأعداد تزايد مستمر خلال الفترة القادمة في مصر، مبينا أن أعراض دلتا بلس تتمثل في «احتقان في الحلق، ارتفاع في درجات الحرارة، ألم في المفاصل، وجود صداع مزمن في بعض الحالات، بالإضافة إلى وجود قرح أو مرارة بالفم».

وأضاف «ثروت» في تصريحات لـ«الوطن»، أن تحورات وطفرات فيروس كورونا أمر عادي وسنشهد المزيد من الطفرات ما دام الفيروس منتشر، ولكن الأهم هو كيفية الوقاية والحفاظ على صحة الأشخاص، مشيرا أن الفيروس يتغير جذريا وتتغير المضاعفات المصاحبة له، فهو عبارة عن كائن يتلون وفقا للظروف والمضادات المستخدمة ضده.

جميع متحورات كورونا تتشابه في الأعراض المبدئية للإصابة ولكن تختلف في المضاعفات

وأشار أن أعراض كورونا والمتحورات التي ظهرت جميعها تتشابه في الأعراض المبدئية للإصابة ولكن مع اختلاف الإصابة بالمضاعفات مع كل متحور، لافتا أن الأعراض العادية التي تكون مصاحبة عند الإصابة بفيروس كورونا هي «الحمى، السعال، الإرهاق، التهاب الحلق، فقدان حاسة الشم والتذوق، طفح جلدي، صداع، وجع في عضلات الجسم، حكة».

وناشد «ثروت»، المواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تساعد على تجنب الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة للتسجيل وأخذ اللقاح لتقليل الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا، مشيرا أن اللقاحات لا تمنع من الإصابة بفيروس كورونا ولكن تقلل الأعراض المصاحبة لـ«كوفيد19».