«عقبة»: حتى الآن يُنصح بالحصول على جرعتي لقاح كورونا من نفس النوع

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن عددا من الدراسات أثبتت أن الأشخاص يستفيدون من الخلط بين اللقاحات، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لم يصل إلى مرحلة التوصيات لأنه مازال في طور الدراسات، وبالتالي فإن أي شخص يحصل على لقاح من جرعتين يجب أن يكون نوعهما واحد حتى الآن، وهو ما توصي به منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا المستجد توفر مناعة تصل إلى ما يتراوح بين 40% و50% ضد العدوى، مشددًا على ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح، لأنها منشطة للجرعة الأولى، وتصل نسبة الحماية من العدوى إلى ما يتراوح بين 70% و80%، وتنشط إنتاج الأجسام المضادة لفيروس كورونا.

الشخص إذا لم يحصل على الجرعة الثانية يجب أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية

وأضاف عقبة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة وآية لطفي، أن الشخص إذا لم يحصل على الجرعة الثانية يجب أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية لوقاية نفسه، لأن المناعة التي حصل عليها نسبتها أقل من الحصول على مناعة بنسبة أقل، موضحًا أن وزارة الصحة والسكان تسهل من إجراءات الحصول على شهادة QR رغم عدم الحصول على الجرعة الثانية وعندها تكون الشهادة كافية للسفر.

ممنوعون من الجرعة الثانية من لقاح كورونا

وأكد على ضرورة الالتزام بمواعيد الجرعات حتى تصل المناعة إلى مستوى كبير، لافتًا إلى أن الآثار السلبية للقاحات إذا كانت شديدة يمكن للشخص عدم الحصول على الجرعة الثانية، مثل أن يكون مصابا بحساسية منها أو أصيب بارتفاع في درجات الحرارة قبل الحصول على الجرعة الثانية أو للحوامل.

موقف الحوامل من لقاحات كورونا

ولفت إلى أن الدراسات التي أجريت على آثار اللقاحات على الحوامل كانت سريعة، وبالتالي يجب أن يكون هناك دراسات كافية لتطعيم الحوامل، مشيرًا إلى أن بعض البلدان بدأت في تطعيم الحوامل وبخاصة مع ظهور لقاح فايزر، لكن لا يمكن القول بأن هناك توصيات كاملة باستخدام هذه اللقاحات بالنسبة للحوامل، فالأبحاث مازالت تحت الدراسة والتقييم.