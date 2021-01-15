أشرف عقبة يحذر من العواصف الترابية: لها علاقة بانتشار كورونا إلى حد ما

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد، تتعرض لتذبذب ما بين زيادة ونقصان، وهو ما يؤشر إلى حدوث نوع من الاستقرار، لعدة أسباب، منها فرض الغرامة على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية في وسائل النقل والمواصلات، وهو ما جعل عدد كبير من المواطنين يلتزمون بارتداء الكمامة، وهو ما كان له تأثير كبير على مستوى تقليل الإصابات.

وأضاف «عقبة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج «مانشيت»، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن وزارة الصحة والسكان، بدأت في متابعة المرضى في العزل المنزلي، وهو ما كان له أثر مهم جدًا، إذ جعل المخالطين أكثر حذرًا عند التعامل مع ذويهم من المصابين.

وتابع، أن الضغط على المخالفين بتوقيع الغرامة، كان له أثرًا كبيرًا في تقليل إصابات كورونا، لافتًا إلى أن العواصف الترابية لها علاقة بانتشار فيروس كورونا إلى حد ما، وذلك لأن الفيروس ينتشر عن طريق الرذاذ، ومع وجود العواصف الترابية فإن الرذاذ يتطاير لفترات طويلة، وبالتالي فإنه ينتشر خلال فترات أكبر.

وشدد على أهمية ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على التهوية الصحية الجيدة، وإغلاق النوافذ عند هبوب العواصف الترابية، وبخاصة مع وجود مرضى في المنزل يعانون من مشكلات تنفسية لأنهم يتأثرون بها، كما أن إصابتهم بمرض فيروس كورونا تتسبب في مضاعفات خطيرة وتجعلهم عرضة لدخول المستشفيات والحاجة إلى الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي.