«أقل حاجة» عرض مسرحي مأخوذ عن رواية لتوفيق الحكيم يُقدمه مجموعة شباب

تقدم الفرقة الشبابية «أبيض وأسود» على مسرح «سان جورج» بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، العرض المسرحي «أقل حاجة» وهو المؤخوذ عن راوية «مجلس العدل» للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم.

ويقول أيمن صلاح، أحد أفراد فرقة «أبيض وأسود» أن العرض تدور أحداثه في زمن الستينيات من القرن الماضي، حول العمدة الظالم داخل إحدى القرى، والذي كل ما يأتي إليه أحد بشكوى يحصل منه على مبلغ «بريزة»، وهو عمدة ظالم ويكرهه الجميع.

وأوضح «أيمن» في تصريحات لـ «الوطن» أنه يقوم بدور «زعزوع» وهو شاب من أهل القرية يقوم بثورة على القرية حتى يتمكن من الإطاحة بالعمدة الظالم، مضيفًا: «بشكل كوميدي وبدون إسفاف، الشاب ده فعلا بيضحك عليه وياخد منه 200 جنيه ويحصل على العمة والعصاية، كما يحصل من كل مواطن في القرية على بريزة، حتى يتحول هو الأخر فيما بعد لنفس شخصية العمدة».

وأشار «أيمن» أن فرقة «أبيض وأسود» يرأسها المخرج موريس عدلي، وأنهم قدموا العديد من العروض من قبل وكان آخرهها قبل ذلك العرض هو «واحد صاحبي متعرفوش» وكانت تأليف عمر الجمل وباسم موريس وهما من أعضاء الفرقة، وأن لديهم العديد من العروض سوف يقدموها خلال الفترة القادمة، قائلا: «أنا بدأت مع الفرقة من العرض اللي فات لكن هما ليهم أعمال كتيرة قبل كدة حوالي 7 أو 8 عروض».

ويختتم «أيمن» حديثه قائلا إن مدة عرض المسرحية ساعة ونصف، على مدار ثلاثة أيام بدأت الجمعة الماضية وتنتهي مساء اليوم الأحد، مشيرا إلى أن العديد من الفنانين شاهدوا من قبل العروض المسرحية التي تقدمها الفرقة، وأشادوا بها للغاية أمثال ماجد الكدواني وبيومي فؤاد، وأكد أنهم يجدون الصعوبة فقط في توفير مكان يعرضون من خلاله أعمالهم الفنية، ونتمنى خلال الفترة القادمة أن يتم مساعدتنا من خلال توفير مسرح لهم.