مدرسة ومجمع خدمات زراعية.. حياة كريمة تنهي معاناة أهالي قرى البحيرة

قبل أن يصل قطار مبادرة حياة كريمة إلى محافظة البحيرة، كان أهالي قرية «بني سلامة» التابعة لمركز وادي النطرون يعاونون من كثافة الطلاب في الفصول وصعوبة تلقي العلم، حتى انطلقت أعمال البناء لمدرسة جديدة للتعليم الأساسي بالقرية وأوشكت الأزمة على الانتهاء.

توسعة مدرسة بني سلامة للتعليم الأساسي

المهندس محمد ماهر، من هيئة الأبنية التعليمية المسؤولة عن أعمال توسعة مدرسة بني سلامة للتعليم الأساسي، أكد في حديثه لـ«الوطن» أن المبنى الجديد الملحق بالمدرسة عبارة عن 4 طوابق يضم 19 فصلا منهم خمسة فصول رياض أطفال والباقي للمرحلة الإعدادية، لإنهاء كثافة الفصول ومن أجل عملية تعليمية أفضل.

مجمع خدمات زراعي ووحدة بيطرية

معاناة من نوع آخر طالت المزارعين وأصحاب الماشية في القرية نفسها، في السابق كانوا يقطعون مسافات بعيدة إلى المركز لعلاج المواشي وشراء السماد ولوازم الزراعة، حتى وضعت مبادرة حياة كريمة حجر الأساس لمجمع خدمات زراعي جديد يتضمن وحدة بيطرية وجمعية زراعية لخدمة الأهالي بالقرب من محل إقامتهم.

«لما كان المزارعين وأصحاب المواشي بيحتاجوا خدمة بيطرية كانوا بيضطروا يروحوا وادي النطرون بمسافة بعيدة حوالي 10 كيلو متر» يقول شوقي توفيق، عمدة قرية بني سلامة في بداية حديثه لـ«الوطن».

أما الآن وبعد أن وضعت مبادرة حياة كريمة حجر الأساس، لمجمع خدمات زراعي ستزول معاناة الأهالي من المزارعين وأصحاب الماشية، وبحسب تعبير عمدة القرية «كل الخدمات الزراعية من أسمدة وإرشاد وكل الخدمات البيطرية لعلاج المواشي هتكون متوفرة قريب من محل إقامة الأهالي».

محمد الصافي، مهندس زراعي من أهالي قرية «بني سلامة»، أكد في حديثه لـ«الوطن» أن مجمع الخدمات الزراعي الجديد سيسمح لهم بإرشاد المزارعين بطرق الزراعة الحديثة دون اللجوء إلى الطرق الخاطئة التي كانوا يقومون بها دون وعي وعلم.

حياة كريمة طال انتظارها في قرية بني سلامة بعد سنوات طوال من المعاناة، وكادت أن تكتمل ملامحها الإيجابية مع انتهاء المشاريع القائمة، وانعكست على وجوه الأهالي بملامح الفرح وعبارات شكر للقائمين على المبادرة الرئاسية.