«التضامن»: نستهدف تعليم مليون أمي في المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة»

كشف الدكتور عمر حمزة، استشاري تعليم الكبار بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل مبادرة «حياة كريمة» للقضاء على الأمية، مشددًا على أن مصر ستكون خالية من الأمية بحلول 2030، حيث تستهدف الوزارة مليون مواطن في المرحلة الأولى من المبادرة في 1340 قرية، وهم من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة، وهو ما يمثل 20% أو أقل من إجمالي عدد أهالي هذه المراكز.

محو الأمية يسهم في تحقيق التنمية المستدامة

وأوضح «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن الحملة تستهدف الفرد وأسرته، بما يسهم في تحقيق الاستدامة للتنمية في تلك القرى، موضحًا، أن هناك 20 مليون مواطن جرى حصرهم خلال تكافل وكرامة، وبناء عليه تم الاستعانة بتلك البيانات، مستطردًا: «نركز في المرحلة الأولى على هؤلاء المواطنين، والمدرسين الذين يعملون معنا، من أصحاب الخدمات العامة، وبعض الخريجين من اهالى تلك القري».

الوزارة تستهدف 1.3 مليون أمي في مصر

وأكد، أن الوزارة تستهدف 1.3 مليون أمي في مصر، من بينهم مليون شخص في المرحلة الأولى لمشروع «حياة كريمة»، لافتًا إلى أنه حال توفير فرص تعلم جيدة محترمة ومحترفة، فإن الأهالي يقبلون على حملات محو الأمية بشكل جيد.

وذكر: «حينما يجد المواطنون تنمية واقعة في القرى المقيمين بها، ودعم يقدم من الحكومة، فهذا يزيد من ثقة المواطن في الإجراءات التي يتم اتخاذها».

وشدد على أن الدولة المصرية لديها رغبة وإرادة لتحقيق إنجاز في هذا الملف، لافتًا إلى أن الفئة المستهدفة من 16 سنة لـ 35 سنة، كما يتم الاستجابة لمن هم أكبر من 36 عامًا، مضيفًا أن السيدات يمثلون 70% من المستهدفين.