«عصمت»: حلول عاجلة للقضاء على مشكلات المياه بمحافظات القناة

تفقد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عددا من مواقع العمل بقطاع بورسعيد، لدراسة المشكلات الحالية ووضع حلول عاجلة للتغلب عليها.

وضمت الجولة التي أجراها رئيس شركة مياه الشرب بمحافظات القناة، كلا من المهندس محمد عبد السلام، مستشار رئيس مجلس الإدارة لشئون التشغيل والصيانة، والعميد أيمن خيري، رئيس قطاع بورسعيد ورئيس قطاع التشغيل والصيانة، وعدد من القيادات التنفيذية والفنية بالشركة.

تكليف لجنة متخصصة للمعاينة الميدانية للشبكات

بدأت الجولة بزيارة لقرية الفتح لمتابعة تطور أعمال اللجنة المشكلة لدراسة مشاكل المنطقة، عقب اللقاء المنعقد مع مندوبي قرية الفتح جنوب بورسعيد، بشأن عرض مشاكل ضعف المياه في أجزاء من قرية الفتح، وتكليف لجنة متخصصة للمعاينة الميدانية للشبكات بالقرية ومصادر التغذية للوقوف على أسباب المشكلة، ووضع حلولا للقضاء على مشاكل ضعف المياه بالقرية.

استمرار الفحص والمرور على كافة الخطوط المغذية

وأكد رئيس الشركة استمرار فحص والمرور على كافة الخطوط المغذية لقرية الفتح، حتى يتسنى وصول المياه لجميع أجزاء القرية خلال الأيام القليلة القادمة.

إنهاء الأعمال وفقا للمواصفات والاشتراطات الفنية

وتضمنت الزيارة تفقد أعمال الإحلال والتجديد لمحطة رفع صرف صحي الحلزونية، بطاقة 190 ألف م3/ يوم، والتي تقوم بخدمة مدينة بورسعيد بالكامل، للاطمئنان على سير العمل والوقوف على حجم الإنجازات ومتابعة الأعمال، والتي شملت أعمال الإحلال والتجديد للطلمبات وكافة الأعمال الكهروميكيانيكة بالمحطة، مع ضرورة نهو الأعمال وفقًا للمواصفات والاشتراطات الفنية، طبقا للجدول الزمني المخطط لها.

وشملت الجولة تفقد رئيس الشركة ومرافقوه أعمال الإصلاح لكسر خط الدخول بمحطة صرف صحي الظافر قطر 600 مم بحي الزهور، والتي تبلغ طاقتها الاستعيابية 1500 م3/ يوم، لخدمة مناطق قبضايا وأمل الجبل وشباب أكتوبر.

الانتهاء من كافة الأعمال في أسرع وقت ممكن

ووجه رئيس الشركة بضرورة الانتهاء من كافة الأعمال في أسرع وقت ممكن، وعودة الأمور إلى طبيعتها، وتم عمل عدد ثلاثة بدالات لخط الصرف الصحي لاستيعاب تصرفات مياه الصرف الصحي بالمنطقة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح تجنبا لحدوث طفوحات الصرف الصحي بالمنطقة.