«مياه القناة»: بدأنا الاستعدادات بخطة استباقية لمواجهة فصل الشتاء 

قال اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، إنه تم وضع خطة استباقية استعدادًا لفصل الشتاء، وذلك لمواجهة السيول والأمطار، وتطهير بالوعات الصرف الصحي والشنايش، وانتشار المعدات، طبقًا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث، والتنسيق مع كل الجهات المعنية.

وأضاف عصمت أن جميع محطات الصرف الصحي جاهزة للعمل، مؤكدًا كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بمحافظات القناة، موضحًا أن شركة محافظات القناة بدأت بالفعل الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي.

البدء في تطهير بالوعات الأمطار بمحافظات القناة

وأعلن عصمت البدء في تطهير كل الشنايش، وبالوعات الأمطار داخل محافظات القناة، ودراسة إنشاء شنايش جديدة في بعض الأماكن غير المدعومة بها، وذلك بالتنسيق مع محافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وإجراء تجارب عملية في عدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كل أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، لتكون جاهزة في أي وقت، للتعامل مع المواقف الطارئة.

وأشار اللواء عصمت إلى أنه تمت مراجعة صيانة طلمبات الكوبوتا للدفع بها إلى المناطق الساخنة، فضلاً عن مراجعة وصيانة سيارات الكسح لشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاث وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.

عصمت: جاهزية المعدات لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم الشتاء وسقوط الأمطار، وطبقًا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ.