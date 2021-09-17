في عيد ميلادها.. قصة زواج وطلاق محمود الجندي وعبلة كامل

تحل ذكري ميلاد الفنانة عبلة كامل، اليوم 17 سبتمبر، وتعتبر من أهم النجمات المصريات لما تحظى به أعمالها من شعبية كبيرة، فهي صاحبة أدوار متميزة ومختلفة من أبرزهم مسلسلات «الشهد والدموع» و «لن أعيش في جلباب أبي» و«سلسال الدم».

سبب زواج محمود الجندي من عبلة كامل

بالرغم من ابتعاد الفنانة عبلة كامل عن الظهور الإعلامي والحديث عن حياتها الشخصية، إلا أن زواجها من الفنان محمود الجندي، أخذ حيزا كبيرا من الاهتمام حيث تزوجا عام 2003 بعد أن جمعهما اللقاء الأول في فيلم الطوفان، ولم يستمر الزواج سوى عامين حيث أعلنا انفصالهما عام 2005.

وأوضح محمود الجندي، في لقاء تليفزيوني خلال برنامج «حفلة» التي كانت تقدمه الإعلامية سمر يسري علي قناة الحياة، سبب إعجابه بالفنانة عبلة كامل هو أنها تشبه السيدة المصرية الفلاحة وتملك الطباع والأخلاق والقيم التي تربى عليها، وهو ما كان يحتاجه بعد انفصاله عن زوجته الأولى.

سبب انفصال محمود الجندي وعبلة كامل

ويرجع سبب انفصالهما إلى انشغالها الدائم بالتصوير، موضحا: «كنت بدور عليها في أوقات مكنتش بلاقيها جنبي وكمان كان ليها بطولات أكثر مني وكان بيتعرض عليّ أدوار مجاملة لها، وأنا عمري ماكنت أرضي يتقال عليا زوج الست، عشان كده كنت برفض ما دفعني لقرار الانفصال والزواج من زوجتي الثالثة الذي اعتبرها زوجة كما ينبغي».

25 قرشا قيمة مهر زواج محمود الجندي وعبلة كامل

وأوضح محمود الجندي في لقاء تليفزيوني أخر في برنامج «100 سؤال» مع الإعلامية راغدة شلهوب، أنه دفع مهرا للزواج من الفنانة عبلة كامل قيمته «25 قرشا».

ارتداء عبلة كامل الحجاب

وعن ارتداء الفنانة عبلة كامل الحجاب، قال بعد عودتها من أداء فريضة الحج، قالت له إنها لن تخلع الحجاب مرة أخرى، موضحا أن ذلك كان قناعتها الشخصية و«هي حرة».