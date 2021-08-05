محمد فاضل عن عودته مع عبلة كامل في عمل جديد: هي بتشتغل أصلا؟

نفى المخرج محمد فاضل، ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن تعاقده على عمل فني جديد يجمعه بالفنانة عبلة كامل، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقال محمد فاضل، لـ«الوطن»، إنّ هناك حساب عبر موقع «فيس بوك» ينتحل اسمه وصفته، منذ عامين تقريبًا، لذلك تقدم ببلاغٍ إلى مباحث الإنترنت، لافتًا إلى أنّ «هذا الحساب يستغل أحلام الشباب وأصحاب المواهب، حيث أعلن قبل ساعات دخولي عمل فني جديد وأني أبحث عن ممثلين شباب».

وأكد أنه لم يدخل أي مشروع فني جديد في الوقت الحالي، متابعًا: «لو أنا هدخل فيلم أو مسلسل جديد، مش هروح أدور على ممثلين على السوشيال ميديا»، كما أبدى دهشته من إقحام اسم عبلة كامل في هذا الأمر: «هي عبلة كامل بتشتغل أصلا بقالها كتير».

وناشد المخرج محمد فاضل، الجمهور، بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات، لاسيما الفتيات، لعدم وقوعهن في هذا «الفخ»، الأمر الذي قد يعرضهن للابتزاز من مُنتحل صفته.

محمد فاضل: المنصات لن تؤثر على قيمة التليفزيون

وكان المخرج محمد فاضل، قد شدد على أهمية دور التلفزيون في ظل التقدم التكنولوجي والمنصات الرقمية، مشيرًا إلى أنه ليس مجرد جهاز ترفيهي ولكنه وسيلة لتوصيل الرسالة لبيوت المواطنين.

ونفى محمد فاضل، في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن المنصات الرقمية تستطيع أن تكون بديلًا للتلفزيون نظرًا لأنها لا تقدم الأحداث السياسية والإخبارية، مشيرًا إلى أن المنصات تقدم الترفيه فقط، مؤكدًا أن غالبية المواطنين لن تلجأ للمنصات خاصة في الريف والصعيد.

وأشاد المخرج بدور التلفزيون الذي ساهم في تجميع الأسرة، مشددًا على ضرورة تدخل الدولة ووضع السياسات لكافة الوسائل الإعلامية مثلما تضع سياسة التعليم، مؤكدًا على ضرورة وضع السياسيات الإعلامية وفرضها على القنوات الخاصة التي تبث من داخل الدولة.