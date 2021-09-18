حظك اليوم برج الجوزاء السبت 18-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء من الشخصيات متقلبة المزاج، ومع ذلك فهو يحكم عقله أكثر من قلبه في كل ما يخص حياته العملية والعاطفية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

القمر في منزل الحظ يمدك بالشجاعة والجرأة ويدفعك اليوم نحو كل جديد.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

تساعدك الأفلاك أن تكون أكثر تفهما للمشاعر الخافية لدى من يهمك أمرهم.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.