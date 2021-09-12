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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 12-9-2021 مهنيا وعاطفيا: يواجه متاعب

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الوطن
12:00 ص | الأحد 12 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء يتميز بكونه شخصية اجتماعية، يحرص دائما على تكوين صداقات جديدة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر في مواجهة برجك، مما يجعلك عرضة للضغوط من حولك، أو تواجه بعض المتاعب، وعليك أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

قد تميل اليوم للاستقلالية، وترفض سيطرة البعض عليك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء مارلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو. 

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