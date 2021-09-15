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محمود مسلم

حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 15-9-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:02 ص | الأربعاء 15 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

يغلب على مولود برج الجوزاء عدة صفات منها أنه مزاجي ومندفع ومتردد، كما أنه يتهرب من المسئولية، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

القمر بمنزل المدخرات يساعدك أن تخطط للمستقبل وتُحسن إدارة أموالك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

 يطالبك الفلك أن تعتمد اللباقة ولا تستجب لمحاولات استفزازك.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان ويوافق تاريخ ميلاده 25 مايو.

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