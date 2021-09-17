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حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 17-9-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:16 ص | الجمعة 17 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء لديه القدرة على التكيف مع المحيط والظروف المختلفة، كما أنه اجتماعي وذكي ومحب للاستطلاع والمعرفة وتعلم ما هو جديد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

القمر في منزل الحظ يعمل لصالحك ويدفعك نحو المغامرة وتستطيع اليوم أن تحقق تطورا وربحا.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

الوضع الفلكي يجعلك اليوم ساحرا ومتألقا وتتحدث ببراعة وطلاقة.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.

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