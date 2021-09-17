في عيد مولدها.. الصور الأولى لتوأم وحفيدة عبلة كامل

ممثلة من طراز خاص، صنعت بأدائها وتلقائيتها أسطورة فنية لن تتكرر، واستطاعت على مدار السنوات الماضية أن تحتفظ لنفسها بمكانة في قلوب الجماهير، وتمر اليوم الذكرى الـ 61 لميلاد الفنانة عبلة كامل، وبعيدا عن الجانب الفني الذي يعرفه الجمهور، هناك جانب إنساني خفي في حياة المبدعة الكبيرة.

فرضت الفنانة عبلة كامل سياج من الخصوصية على حياتها الشخصية، حيث تفضل الابتعاد تماما عن اللقاءات الإعلامية والصحفية، مكتفية بالأدوار التي تقدمها على الشاشة ويتفاعل معها المشاهدين، وعلى الجانب الآخر بعيدا عن الأضواء والشاشة تعيش «الحاجة عبلة» حياتها الشخصية بشكل طبيعي تماما، تحديدا في علاقتها مع ابنتيها وحفيدتها.

زينب وفاطمة توأم عبلة كامل وأحمد كمال

أنجبت عبلة كامل توأمها زينب وفاطمة من زوجها الفنان أحمد كمال، في 20 مايو عام 1986، وتعمل ابنتها فاطمة خبيرة تغذية تكاملية ومدربة صحة، بعد تخرجها من معهد التغذية التكاملية في مدينة نيويورك الأمريكية.

وكشفت «فاطمة» في حوار سابق لها بأحد البرامج المتخصصة في التغذية على «يوتيوب»، أنها ولدت ببعض المشكلات الجينية التي أثرت على صحتها بشكل كبير في طفولتها، وكان العلاج الوحيد لحالتها هي التغذية الجيدة أمام تضارب آراء الأطباء، وبعد تحسنها قررت أن تقوم بدراسة هذا المجال حتى تستطيع مساعدة الأشخاص الذين يمرون بحالتها الصحية السابقة.

وروت «فاطمة» واقعة كاد الطبيب المعالج لها، أن يطلب البوليس لوالدتها عبلة كامل، بسبب رفضها أن يقوم بنقل دم لها، خوفا عليها من تدهور حالتها الصحية، حتى قررت في فترة لاحقة أن تتوقف عن زيارة الأطباء بسبب عدم قدرتهم على تشخيص حالتها بشكل دقيق.

الابنة الثانية

أما الابنة الثانية زينب كمال، فهي تعمل في قراءة أوراق التاروت وتصميم المنتجات ذات الطابع الفلكلوري المصري، بالإضافة إلى حكي القصص، وتعيش في دهب ومتزوجة من رجل غير مصري ولديها ابنة تبلغ من العمر 6 سنوات تدعى «زهرة»، وهي الحفيدة الوحيدة للفنانة عبلة كامل.

الوجه الآخر لعبلة كامل: «بتعمل تريكو لحفيدتها»

وكشفت «زينب» عبر حسابها على «إنستجرام»، عن هواية والدتها في صنع ملابس لحفيدتها الصغيرة بالـ«تريكو»، حيث نشرت صورة لابنتها ترتدي «بلوفر»، قائلة: «كوكو ترتدي بلوفر ماما صنعته من أجلها»، وفي صورة أخرى ظهرت وهي ترتدي «لكلوك»، معلقة: «ماما عملت لنا كلنا لكاليك.. وعملت لكلوك لجاي كمان».