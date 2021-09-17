«بوتين»: نرحب بمنح مصر صفة شريك حوار في منظمة شنجهاي للتعاون

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، في كلمته خلال اجتماع لتكتل أمني تقوده موسكو والصين، في إطار مؤتمر منظمة شنجهاي للتعاون المنعقد بدوشنبه عاصمة طاجيكستان، أن «موسكو» ترحب بمنح صفة شريك حوار لمصر والسعودية وقطر في المنظمة.

وأضاف أيضا إنه يؤيد انضمام إيران لمنظمة شنجهاي التي ناقشت بكثافة اليوم تطورات الأوضاع في أفغانستان.

بوتين يوضح موقف روسيا من التعامل مع حركة طالبان

من جهة أخرى، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن إن موسكو في حاجة إلى العمل مع حكومة طالبان في أفغانستان، فيما تتضارب مواقف العواصم الغربية بشأن الاعتراف بالسلطات الجديدة في البلاد، بعد انهيار الحكومة المركزية، في أغسطس الماضي.

وأضاف بوتين، أن روسيا تدعم مؤتمر الأمم المتحدة بشأن أفغانستان، كما أنه على القوى العالمية أن تدرس فك تجميد الأرصدة الأفغانية، داعيا إلى فتح قناة اتصال بين منظمة شنجهاي و«كابول»، لكنه لم يذكر أي خطوات ملموسة أخرى.

دعوة للإفراج عن الأصول الأفغانية وفتح الحوار مع «طالبان»

وحث رئيس أوزبكستان، شوكتمير ضيائيف، بقية الدول، اليوم، على الإفراج عن الأرصدة الأفغانية في البنوك الأجنبية لتسهيل الحوار مع حكومة طالبان، وإجراء محادثات بين المنظمة وطالبان لمناقشة جهود الحد من التطرف.

واعتبر أن الإفراج عن الأصول الأفغانية قد يساعد في تحقيق هذه الأهداف، مضيفا: «بالنظر للوضع الإنساني نقترح بحث إمكانية إلغاء تجميد أرصدة أفغانستان في البنوك الأجنبية».

رئيس وزراء باكستان يدعو إلى تقديم دعم اقتصادي لأفغانستان

من جهته، دعا رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إلى تقديم دعم اقتصادي لأفغانستان، وقال إن «الأولويات الملحة هي منع حدوث أزمة إنسانية وانهيار اقتصادي، علينا أن نتذكر أن الحكومة السابقة اعتمدت بشدة على المساعدات الأجنبية وقد يؤدي حجبها إلى انهيار اقتصادي».

وقال رئيس الوزراء الباكستاني أيضا: «نعتقد أن التواصل الإيجابي بين المجتمع الدولي وأفغانستان بالغ الأهمية».