وزيران ومستشار رئيس الجمهورية في افتتاح معرض «صنع في بورسعيد»

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، والسفيرة فايزة أبو النجا، مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي، معرض «صنع في بورسعيد» المقام على هامش منتدى بور سعيد الاقتصادي، الذي استمر ليومين تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

رئيس الغرفة التجارية: بورسعيد تغيرت من التجارة إلى الصناعة

وقال محمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية في بورسعيد، أن المحافظة تغيرت من التجارة إلى الصناعة، مشيرا إلى أن هناك 322 مصنعا، تنتج سلعا، ومنتجات كثير منها تصدر للخارج، وتم عرض فيلم تسجيلي عن المنطقة الصناعية ومنتجاتها.

حضر الافتتاح عدد من نواب الشعب ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وأكثر من مائة من رجال المال والأعمال وخبراء التنمية.

26 عارضا يقدمون منتجات مصانعهم في المعرض

أقيم المعرض في شارع طرح البحر، قرب المركز الثقافي، وضم المعرض 48 جناحا قدم فيها 26 عارضا منتجات مصانعهم المقامة بالمنطقة الصناعية في بورسعيد، وضمت العروض عدة منتجات منها: «الحلويات، ومنتجات الألبان، والدهانات، والمواد الغذائية، والملابس الجاهزة، والعطور والبخور، والمصنوعات الجلدية، والزيوت، والمنسوجات، والبطاريات، والأدوات الكهربائية، والكرتون، وفرش السيارات».

المحافظ يتابع قضايا ومشكلات المستثمرين على أرض بورسعيد

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أكد في كلمته في ختام جلسات وورش العمل بالمنتدى، متابعته الشخصية والدقيقة لقضايا ومشكلات المستثمرين على أرض المحافظة.

وقال الغضبان: «كان لدينا 108 مصانع متعثرة، وهذا العدد انخفض لـ45 مصنعا فقط، ومازلنا نعمل حتى الآن على المصانع الباقية، ووجه الغضبان الشكر للبنك المركزي والبنوك المصرية على المساعدة في إنجاز هذا الأمر.

وأكد الغضبان، أن هناك تكليفات بالمتابعة الدقيقة من جميع أجهزة المحافظة لكل ما يتم على أرض الواقع.