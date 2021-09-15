بورسعيد تستعد للشتاء بتطهير بالوعات الأمطار ورفع كفاءة محطات الصرف

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعا، لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال موسم الشتاء، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام ورؤساء الأحياء، والإنقاذ والطوارىء، والحماية المدنية، والمرور، والشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ بورسعيد بالاستعداد المكثف لكل الأجهزة المختصة لاستقبال موسم الشتاء، والتأكد من القدرة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحي، ومتابعة كفاءة محطات الصرف أولًا بأول، وإقامة مصارف لمياه الأمطار تستوعب الكميات الغزيرة، وذلك استعدادا لاحتمالية تساقط الأمطار بغزارة فى موسم الشتاء القادم ومواجهة أى تغييرات فى الأحوال الجوية.

واستعرض «الغضبان» خطة المحافظة بشأن الاستعدادات لمواجهة الأمطار خلال فصل الشتاء واحتمالية وجود أمطار غزيرة، وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة والأزمات التى قد تنتج عن التغيرات المناخية المفاجئة.

لجان للمرور على محطات الصرف الصحي والمياه والكهرباء

ووجه المحافظ باتخاذ عدد من الإجراءات ورفع درجة الاستعدادات القصوى، ومنها تشكيل لجان يرأسها نائب المحافظ والسكرتير العام للمرور على كل محطات رفع الصرف الصحى والمياه والكهرباء للتأكد من كفاءتها وجاهزيتها لاستقبال موسم الشتاء.

خطة موسعة لمواجهة آثار الأمطار وتطهير البالوعات ورفع المناسيب

وشدد على رؤساء الأحياء بتكثيف العمل من الآن لمواجهة آثار الأمطار وعمل خطة موسعة فى كافة الأحياء للوقوف على كفاءة الشوارع وتطهير البالوعات ورفع المناسيب وتوفير أماكن لتصريف مياه الأمطار، والتأكد من كفاءة معدات الأحياء لاستخدامها فى أعمال رفع وسحب المياه من الشوارع، وسرعة الانتهاء من الطرق التى تشهد أعمال تطوير، والإخلاء الفوري للعمارات الآيلة للسقوط حفاظا على أرواح المواطنين.

كما وجه بالتنسيق بين المرور والحماية المدنية وتجهيز التحويلات المرورية اللازمة في حال وجود أزمة بأحد الشوارع، وتطهير بالوعات صرف مياه الأمطار على مستوى المحافظة وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها، مشيرًا إلى ضرورة جاهزية سيارات كسح وشفط المياه بالتنسيق بين الأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.