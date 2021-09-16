مستثمر هندي من «منتدى بورسعيد»: استثماراتنا تصل لـ1.7 مليار دولار بمصر

تشارك شركة تي سي آي سنمار الهندية للكيماويات، في معرض «صنع في بورسعيد»، على هامش فعاليات «منتدى بورسعيد الاقتصادي» المقام على مدار يومي 16 و17 سبتمبر الجاري تحت عنوان «شرق بورسعيد، وجهة الاستثمارات العالمية قاطرة تنمية مصر».

وقال بي إس جايارامان، رئيس مجلس إدارة شركة تي سي آي سنمار للكيماويات: «يشرفنا المشاركة بهذا المنتدى الاقتصادي المتميز، الذي يعزز فرص التواصل بين كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين والاقتصاديين للاستفادة من التطور الاستثنائي في شرق بورسعيد».

1.5 مليار دولار.. حجم استثمارات الشركة

وأضاف رئيس الشركة: «منذ بداية تواجدنا بالسوق المصري في عام 2007، حرصنا على لعب دور حيوي في الاقتصاد الوطني من خلال إثراء صناعة البتروكيماويات واعتماد استراتيجية راسخة للتوسع، وهذا باعتبارها أكبر الاستثمارات الهندية في مصر بحجم استثمارات يبلغ 1.5 مليار دولار، مستهدف زيادتها في السنة المالية القادمة لتصل إلى 1.7 مليار دولار».

تصنيع ما يقرب من 1000 طن من المطهرات

وأشار «جايارامان» إلى أن الشركة تكرس مبادراتها المجتمعية والتنموية لدعم المجتمع المصري، خاصة في محافظة بورسعيد، إذ خصصت 100 طن من الهيبوكلوريت المركز لاستخدامه كمواد تغذية لتصنيع ما يقرب من 1000 طن من المطهرات ومواد التنظيف لتطهير الشوارع والوزارات والمدارس لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

برنامج التدريب المهني

ولفت إلى أن الشركة أطلقت برنامج التدريب المهني بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ونجحت في تدريب أكثر من 220 شابًا خلال مرحلتين للبرنامج، كما تمتلك خططًا مستقبلية طموحة للمسؤولية المجتمعية، تتضمن إطلاق المرحلة الثالثة من التدريب المهني، ومبادرة لتعقيم وتطهير المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد.

تي سي آي سنمار للكيماويات

جدير بالذكر أن شركة تي سي آي سنمار للكيماويات هي أكبر استثمار هندي موجود في مصر، حيث يبلغ حجم استثماراتها 1.5 مليار دولار «استثمار أجنبي مباشر»، وتنتج ثلاث منتجات أساسية وهي: مادة البولي فينيل كلورايد والصودا الكاوية و الكالسيوم كلورايد.

وتعتبر «تي سي آي سنمار» للكيماويات أكبر منتج لمادة البولي فينيل كلورايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تعتبر منتجًا أساسيًا لتطوير البنية التحتية وأحد محركات النمو الاقتصادي حول العالم.