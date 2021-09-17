مصرع صاحب مصنع مخلل و3 من أبنائه صعقا بالكهرباء في بني سويف

لقي صاحب مصنع مخللات و3 من أبناءه مصرعهم، منذ قليل، صعقا بالكهرباء، داخل أحد أحواض التخزين بالمنطقة الصناعية ببياض العرب، شرق النيل بمركز بنى سويف.

ورود إخطارا بمصرع 4 أشخاص داخل مصنع للمخلل

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا يفيد بمصرع أب و3 من أبناءه داخل مصنع للمخلل بالمنطقة الصناعية ببياض العرب بشرق النيل.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بأربع سيارات إسعاف إلى محل الواقعة لنقل الجثامين الأربعة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي، وانتقل اللواء حسام حموده السكرتير العام المساعد بمحافظة بنى سويف يرافقه المحاسب هاني الجويلي رئيس مدينة بنى سويف، والقيادات الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إلى محل الواقعة.

التحريات: الضحايا تعرضوا للصعق الكهربائي

وتبين من التحريات الأولية للواقعة أنه أثناء قيام الاب وأبناءه الثلاثة بتنظيف حوض المخلل داخل المصنع تعرضوا لصعق كهربائي من ماتور، ولقوا مصرعهم واحدًا تلو الآخر.

وتبين أن المتوفين هم: «أحمد سيد طايع»، 50 سنة، مقيم ببني سويف، صاحب مصنع مخلل، وأبنائه: «بلال، وعبد الله وأدهم».

وجاري تحرير محضرا بالحادث ونقل الجثث إلى مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.