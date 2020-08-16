مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في "عمارة الموت" بالمحلة

شهدت منطقه أبوشاهين بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، مصرع طفلة، بعد تعرضها للصعق بالكهرباء، إثر لمسها لأسلاك العدادات الكهربائية أثناء لهوها بحوش منزلها.

وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بمصرع الطفلة رودينا أحمد ياسر، 9سنوات، بسبب تعرضها للصعق من عدادات الكهرباء بمساكن أبوشاهين بدائرة القسم.

وتبين من خلال التحقيقات أن العمارة يطلق عليها "عمارة الموت"، بسبب تراكم مياه الصرف الصحي داخلها بصورة مستمرة، والتي ارتفعت حتى وصلت بالقرب من عدادات الكهرباء المتهالكة، ما تسبب فى حدوث ماس كهربائي أثناء مرور الطفلة من أمامه، فتعرضت للصعق الكهربائي.

ونُقلت جثة الطفلة إلى مشرحة المستشفى لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.