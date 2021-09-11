مصرع سيدة وطفل صعقا بالكهرباء في البحيرة

لقي طفل مصرعه، صعقا بالكهرباء في بمنزله بقرية «المطار القديم»، بالبريجات التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة للمشرحة المستشفى العام، تحت تصرف النيابة العامة وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة، كما لقت سيدة في العقد الخامس من عمرها صعقا بالكهرباء بدائرة مركز شرطة رشيد.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مركز مركز شرطة بدر باستقبال المستشفى العام جثة «يحيى هشام محمد»، 15 سنة، تعرض لصعق كهربائي داخل منزله التابع لذات المركز، وحرر المحضر اللازم.

مصرع سيدة صعقا بالكهرباء

كما استقبل مستشفى رشيد المركزي، ربة منزل، جثة هامدة، أثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها بمدينة رشيد، وتم حفظ الجثة بمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة.

حفظ الجثة بمشرحة المستشفى العام

تلقى اللواء احمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز رشيد يفيد استقبال المستشفى جثة ربة منزل إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها وتبين من الفحص وفاة «آمال بكر العدوي»، 51 عاما وتم حفظ الجثة داخل مشرحة مستشفى رشيد العام وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة لمتابعة التحقيقات.