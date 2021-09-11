مصرع شخصين صعقا بالكهرباء في الغربية

شهدت قرية ابشواي الملق، التابعة لمركز قطور، بمحافظة الغربية، مصرع شاب صعقا بالتيار الكهربائي، أثناء عمله داخل ورشة نجارة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بمصرع «محمود. ا. غ»، 30 سنة عامل، صعقا بالكهرباء، أثناء عمله داخل ورشة نجاره بقرية ابشواي الملق بدائرة المركز.

على الفور انتقل الرائد سمير البحيري رئيس مباحث مركز قطور، وتبين من المعاينة أن المتوفى يعمل بإحدى ورش النجارة بقرية ابشواي الملق، وأثناء قيامه بتوصيل الكهرباء لأحد ماكينات تقطيع الأخشاب صعقه التيار الكهربائي.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

وفي مدينة المحلة، لقى شخص مصرعه صعقا بالكهرباء، يدعى «محمد أبو يونس»، من منطقة أبو دراع التابعة قسم ثان المحلة الكبرى، فيما تم القبض على كرم عبود العجل «مسجل» وعلى أبو يونس، وشهرته «الدبة»، مقيمين بمنطقة أبو دراع، ثان المحلة، وذلك أثناء محاولتهما مع القتيل سرقة كبلات التيار الكهربائي من داخل مصنع القاضى بشارع سكة قطور بالمحلة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المنشاوى العام، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.